Liepājā kanālā iekritis 92 gadus vecs vīrietis

7. decembrī pēc plkst.11 pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka Klaipēdas ielā pie Dienvidu fortiem atrodoties apmaldījies vīrietis. Policistiem ierodoties notikuma vietā, noskaidrojies, ka 1925. gadā dzimušais sirmgalvis esot iekritis kanālā. Kāds 1987. gadā dzimis aculiecinieks palīdzējis sirmgalvim izkļūt no kanāla un ziņojis par to pašvaldības policijai.

Uz notikuma vietu izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, un līdz mediķu ierašanās brīdim pašvaldības policijas darbinieki vīrietim snieguši pirmo medicīnisko palīdzību.

Kā paskaidrojis sirmgalvis, viņš esot apmaldījies, taču nevarot atcerēties, kā iekritis kanālā. Vīrietis nodots mediķu aprūpē.