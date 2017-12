11 Foto Festivālā „Ziemassvētku egļu ceļš” vienu no Rīgas centrālajām eglēm rotājuši bērni +7

Šī gada festivāls “Ziemassvētku egļu ceļš” ir īpašs ar to, ka, atgādinot leģendu par pirmo rotāto Ziemassvētku eglīti Rīgā, Rātslaukumā atklāja vides mākslas objektu “Egle”, kura tapusi ar “Rietumu bankas labdarības fonda” atbalstu un to veidojuši mākslinieki Kārlis Alainis un Visvaldis Asaris. Šis objekts būs apskatāms festivāla ekspozīcijā, kā arī vēl pēc festivāla norises, un kā pastāvīgs vides objekts turpmāk iezīmēs Ziemassvētku eglītes dzimšanas vietu.

“Vides mākslas festivāls “Ziemassvētku egļu ceļš” astoņu darbības gadu laikā kļuvis par pazīstamu Rīgas zīmolu, aicinot mūs domāt radoši un novērtēt vidi, kurā dzīvojam, paskatīties uz to no cita skatupunkta. Īpaši festivālam oriģinālus darbus rada gan profesionāli mākslinieki, gan Latvijas Mākslas akadēmijas studenti Un, kā atzīst projekta idejas autors Guntars Kambars, šeit process un rezultāts ir vienlīdz nozīmīgi. Festivāls jau guvis starptautisku atzinību - šogad interesi par to ir izrādījis itāļu žurnāls “IO Donna” un izdevums “Skyward”, kas ir Japānas aviokompānijas “Japan Airlines” žurnāls, kura mēneša tirāža ir 850 000 eksemplāri, un to lasa 4.7 miljoni tūristu, atzīstot mūsu īstenoto ideju kā savdabīgu un unikālu”, raksturojot festivālu, saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšniece Baiba Šmite.

Šogad festivālā būs apskatāmi profesionālu mākslinieku, radošo industriju pārstāvju un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu veidoti vides objekti - „Ziemassvētku egles”, kas apmeklētājus pārsteigs ar neierastām formām un to īstenošanā pielietoto materiālu daudzveidību. Festivāla laikā Rīgā būs redzami gan šogad tapuši jauni vides objekti, gan iepriekšējo gadu labākie un iedzīvotāju iemīļotie mākslas darbi.

Ziemassvētku egļu ceļu izstaigāt un piedāvātos objektus iepazīt laikā, kad ielās iedegas spuldzes, palīdzēs īpaši sagatavota karte, kas būs pieejama gan interneta vietnē www.eglufestivals.lv, gan Tūrisma informācijas centros.

Festivālu „Ziemassvētku egļu ceļš” atbalsta Rīgas dome, to organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju.