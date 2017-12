Likumsargi informē, ka saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess un aizdomās turētajam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Valsts policija aicina ikvienu, kurš cieš no vardarbības ģimenē, vērsties policijā, lai vardarbību varētu laikus apturēt un nenotiktu šādas traģēdijas.

Svētdien, 3. decembrī, Valsts policija saņēma informāciju, ka, iespējams, kādā dzīvoklī Rīgas reģionā atrodas sievietes līķis. Notikuma vietā ieradās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa policisti, kā arī vietējā pašvaldības policija.

Policisti, ierodoties notikuma vietā, atrada sievieti bez dzīvības pazīmēm ar sistām brūcēm. Uz notikuma vietu tika izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, kuri konstatēja nāves iestāšanos. Turpat dzīvoklī gulēja 1979. gadā dzimušais nelaiķes civilvīrs, kurš tobrīd atradās 2,8 promiļu stiprā alkohola reibumā. Policistu rīcībā esošā informācija liecināja, ka viņš saistīts ar sievietes nāvi, tāpēc viņš tika aizturēts un nogādāts policijas iecirknī. Aizturētais iepriekš nav sodīts.

Izmeklēšanas laikā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa policisti sadarbībā Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonām noskaidroja, ka starp aizdomās turēto un viņa dzīvesbiedri iepriekšējās dienas vakarā izcēlies sadzīviska rakstura strīds, kura laikā vīrietis kļuvis agresīvs un piekāvis sievieti, kā rezultātā viņa gājusi bojā.

Saistībā ar notikušo šobrīd uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta – par slepkavību. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem.

Pirmdien, 4. decembrī, tiesa aizdomās turētajam vīrietim piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu.

Likumsargi stāsta: "Jāpiemin, ka Valsts policija ir ieguvusi informāciju, ka šajā ģimenē jau iepriekš notikuši vardarbīgi konflikti. Taču bojāgājusī sieviete Valsts policijā nebija vērsusies un par to ziņojusi."

Valsts policija aicina katru, kurš cieš no vardarbības ģimenē, vērsties policijā, lai vardarbība neturpinātos un nenotiktu šādas traģēdijas. Pēc cietušās personas vēlmes, policijai ir tiesības pieņemt lēmumu par varmākas nošķiršanu no ģimenes. To ir iespējams izdarīt uz cietušās personas rakstveida pieteikuma pamata.

2016. gadā Valsts policijas amatpersonas pieņēma 184 policijas lēmumus par nošķiršanu. Izvirzot cīņu pret vardarbību ģimenē par vienu no Valsts policijas darbības prioritātēm, 2017. gada pirmajos deviņos mēnešos ir pieņemti jau 509 policijas lēmumi par nošķiršanu.