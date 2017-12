Šobrīd pret Baires palikšanu amatā pretenzijas ir tikai viņas nu jau bijušās partijas biedriem, ko atzīst arī pati priekšsēde. "Man ir bijušas sarunas pie viena galda ar koalīcijas deputātiem, kad es vēl biju JKP locekle, un šobrīd es sagaidu, ka tikai JKP nostāsies pret mani," pauda pašreizējā Ķekavas pašvaldības vadītāja Viktorija Baire.

Viņa uzsvēra, ka darbu domē uzsākusi, lai uzlabotu apkārtējo vidi un dzīvi novada iedzīvotājiem, un to būtu vieglāk darīt kā mēram nevis, kā deputātam. Tai pašā laikā viņa norādīja, ka JKP lēmumu viņa nevar ietekmēt.

Latvijas Zaļās partijas pārstāvis Voldemārs Pozņaks aģentūrai LETA atzina, ka šobrīd gan nekas vēl neliecina par to, ka JKP vēlētos Baires demisiju. "Rīt ir plānota koalīcijas sanāksme, un tur mēs arī lemsim par tālāku notikumu attīstību, taču uzskatu, ka Baires atstādināšana būtu pārsteidzīgs lēmums. Viņa ir zinoša, gudra un spēcīgi atbilstoša kandidatūra šim amatam," norādīja deputāts, piebilstot, ka, ja gadījumā Bairei amats tomēr būs jāatstāj, vienīgā atbilstošā kandidatūra viņas vietā būtu Aigars Vītols (LZS).

Pozņaks norādīja, ka šobrīd deputātiem jābūt apdomīgiem, jo visās pašvaldībās tagad esot saspringts laiks, kad jāpieņem budžets un visas intrigas jānoliek malā.

Domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks Aigars Vītols sacīja, ka lēmumam par citu domes priekšsēdētāju jābūt kopīgam, kā arī viņš ir gatavs izvērtēt tikai tos piedāvājumus, kuriem iespējams gūt vislielāko deputātu atbalstu.

Savukārt Arnolds Keisters ("Reģionu alianse") sacīja, ka viņam izteiktu citu favorītu domes priekšsēdētāja amata kandidatūrai nav. "Mēs esam izrunājuši, vienojušies par virzību. Un visi dalībnieki esam nosprauduši mērķi. Augšgalā esošās citas personālijas man neraisa nepatiku. Mūsu novadā vairāk jāstrādā pie attīstības un saimnieciskās darbības. Tas, ko izlemj partiju augšas, lai paliek lielās politikas laukā - novadā jābūt mazākam akcentam uz partijām un jāpilda vēlēšanu solījumi," sacīja Keisters.

Arī Juris Jerums ("Vienotība"/"Politiskā partija Izaugsme"/"Latvijas attīstībai") pauda skaidru nostāju, ka viņa partiju apvienība citu priekšsēdētāja kandidātu nepiedāvās. "Manuprāt, viņa [Baire] ir laba domes priekšsēdētāja. Mums ir mērķis," sacīja Jerums, akcentējot ka Baires lēmums liecina par izlēmīgumu, nevis vēlmi ievilcināt pašlaik neskaidro situāciju.

Tomēr JKP valdes priekšsēdētājs Jānis Bordāns norādījis, ka tuvākajā laikā no savas partijas puses, visticamāk, rosinās Baires demisiju. Politiskajā spēkā skaidro, ka Baire nolēma izstāties no partijas, jo nevēlējās pakļauties JKP valdes prasībai no amata uz laiku atstādināt pašreizējo domes priekšsēdētājas padomnieku, uzņēmuma "Energo Fortis" īpašnieku Andri Volanski, kura vadītais uzņēmums, atsaucoties uz TV3 raidījumā "Nekā personīga" izskanējušo informāciju, iespējams, iesaistīts šaubīgos mēģinājumos saglabāt zaļās enerģijas ražotāja statusu.

Bordāns uzskata, ka tās biedriem ir jāspēj paskaidrot sava rīcība un jāspēj apliecināt, ka tā ir likumīga, godprātīga un sabiedrības interesēs. "No Baires un Volanska šādu ieinteresētību konkrētā jautājuma risināšanā partija nesaskatīja," pausts partijas paziņojumā.

Jau ziņots, ka Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Baire paziņojusi par izstāšanos no JKP. Baire savu lēmumu skaidro ar situāciju, ka "pēdējā laikā sabiedriskajā telpā izskan dažāda rakstura informācija par Ķekavas novada domes deputātu komunikācijas stilu un rīcību, kura diemžēl atstāj cilvēkos neizpratni un rada iemeslus dažādām politiskām spekulācijām."

Pēc šī konflikta no JKP izstājusies arī Ķekavas domes deputāte Dzintra Medne, vēsta TV3.