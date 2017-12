KNAB preses pārstāve Laura Dūša, neminot partijas nosaukumu, apliecināja, ka šogad ierosināts kriminālprocess, kas tiek izmeklēts pēc trīs Krimināllikuma pantiem, proti, par partijas nelikumīgu finansēšanu, par starpniecību partijas nelikumīgā finansēšanā un par partiju nelikumīga finansējuma pieņemšanu un izspiešanu.

Minētie likuma panti paredz iespēju sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu.

Kriminālprocesā šobrīd turpinās izmeklēšana un izmeklēšanas interesēs nekāda papildus informācija šobrīd netiek sniegta. KNAB neatklāj, par kuru partiju lieta tiek izmeklēta un vai kriminālprocesā ir aizdomās turētie vai personas, pret kurām sākts kriminālprocess.

Portāls "pietiek.com" raksta, ka šī lieta sākta saistībā ar Kaimiņu un viņa "naudas lietām".

Kaimiņš aģentūrai LETA skaidroja, ka neesot saņēmis oficiālu informāciju no KNAB, bet par to uzzinājis no publiskajā telpā izskanējušajām ziņām. Politiķis esot uzreiz vērsies KNAB, lai tas paskaidro šo situāciju, jo viņam un "KPV LV" biedriem "ir tiesības zināt, kāda ir situācija".

Politiķis pieļauj, ka "šādā veidā tiek speciāli strādāts, lai grautu partijas publisko tēlu". Ja esot pierādījumi, ka politiskā spēka pārstāvji ir vainīgi, Kaimiņš aicina tiesībsargājošās iestādes: "Lūdzu, nāciet un arestējiet."

Politiķis vērsies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lai noskaidrotu visus ar šo lietu saistītos faktus. "Gribētu zināt, kurš ir tas lielais finansētājs, kurš ir starpnieks, kurš ir izspiedējs; no kā un cik daudz izspiežam. Lai nesanāk nepatīkamais pārsteigums, ka lieta beidzas [ar neko] divas dienas pēc vēlēšanām," sacīja deputāts. Viņš norādīja, ka tāpat kā citām partijām arī par "KPV LV" saņemtajām finansēm informācija ir pieejama publiski.

Dīvainākais šajā situācijā esot tas, ka "kaķu vīrs ar bailīgām ačtelēm" esot uzzinājis kaut kādu informāciju no KNAB, par ko nezina pašas partijas pārstāvji. Līdz ar to jautājums ir, vai šāda informācijas nopludināšana nav vērtējama kā likuma pārkāpums, sacīja Kaimiņš, norādot, ka pret to būtu jāvēršas.

Politiķis atzina, ka viņš un partijas valdes loceklis Atis Zakatistovs savulaik ir snieguši liecības KNAB par publiskotajiem video. LETA jau vēstīja, ka publicista Lato Lapsas vasarā publiskotajā video ir redzami atsevišķi fragmenti, piemēram, dzirdams kā Kaimiņš apgalvo, ka nopelnot 2700 eiro. "Respektīvi, ko es nopelnu ir 2700 eiro. Ar Saeimu es nopelnu, 1000 eiro man ir klāt," teicis deputāts. Kaimiņš aģentūrai LETA iepriekš uzsvēra, ka ar šī video publicēšanu divas dienas pirms pašvaldību vēlēšanām pret viņu tiek izmantotas "čekistu metodes". KNAB par šo gadījumu sāka pārbaudi.

Kaimiņš piebilda, ka nekāds oficiāls statuss viņam šajā lietā nav piemērots.

Šogad februārī KNAB gan aģentūrai LETA apstiprināja, ka birojs sācis pārbaudi par Saeimas deputāta Kaimiņa vadītās partijas "KPV LV" iespējamo nelikumīgo finansēšanu. Ar iesniegumu tiesībsargājošās iestādēs vērsās no partijas "KPV LV" aizgājušais sabiedriskais aktīvists Ilmārs Poikāns.

Jau ziņots, ka KNAB lietvedībā atrodas vēl viens kriminālprocess, kas saistīts ar iespējamu partijas nelikumīgu finansēšanu. Šī lieta sākta 2016.gadā un tā ir par iespējamo politisko partiju "No Sirds Latvijai" un politisko partiju apvienību "Zaļo un Zemnieku savienību" nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā. Šajā lietā iesaistītas piecas personas.

Kriminālprocesā ir trīs aizdomās turētie un divas personas pret kurām sākts kriminālprocess. Publiski zināms, ka šo personu vidū ir Jūrmalas mērs Gatis Truksnis (ZZS), savulaik ar partiju "No sirds Latvijai" saistītais finansists Jorens Raitums un uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš. TV3 raidījums "Nekā personīga" iepriekš vēstīja, ka viens no šajā lietā iesaistītajiem ir biotualešu pārdošanas, īres un apkalpošanas jomas uzņēmējs Anrī Kursītis.