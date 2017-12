Ķekavas novada mēre izstājas no Jaunās konservatīvās partijas

Baire savu lēmumu skaidro ar situāciju, ka "pēdējā laikā sabiedriskajā telpā izskan dažāda rakstura informācija par Ķekavas novada domes deputātu komunikācijas stilu un rīcību, kura diemžēl atstāj cilvēkos neizpratni un rada iemeslus dažādām politiskām spekulācijām."

"Tādēļ, lai spētu neitrāli, ar skaidru godaprātu, nepārprotamu viedokļu piederību turpināt pildīt Ķekavas novada domes priekšsēdētājas darbu, esmu nolēmusi izstāties no Jaunās konservatīvās partijas," paziņojusi novada domes priekšsēdētāja.

Viņasprāt, šāda rīcība radīs lielāku savstarpēju ieklausīšanos, efektīvāku un no politiskām intrigām brīvu komunikāciju un ļaus apvienot visu deputātu idejas un iniciatīvas darbam Ķekavas novada iedzīvotāju labā.

Viņa norāda, ka priekšsēdētāja amats ir tas, kurš prasa "neitralitāti un skaidru, neietekmējamu skatījumu" un, ka vienīgā piederība šajā amatā var būt iedzīvotājiem.

Baires, nu jau bijušais partijas biedrs Neils Kalniņš (JKP) aģentūrai LETA pauda, ka viņam ir "ārkārtīgi skumji par šādu deputātes lēmumu, jo tas, diemžēl, pierāda, ka jaunie politiķi nav izturējuši pirmo testu jaunas politiskās kultūras ieviešanai Latvijā."

Viņš skaidroja, ka partijas iekšienē ilgstoši ticis diskutēts par izveidojušos situāciju saistībā ar Baires padomnieka Andra Volanska iespējamo saistību ar OIK skandāliem, un partijas turpmāko rīcību šajā jautājumā. "Mēs uzskatām, ka šeit bija nepieciešams uzņemties politisko atbildību, proti, Volanskim no amata bija jāatkāpjas, bet priekšsēdētājai bija jāturpina vadīt dome," sacīja Kalniņš.

Tomēr Baire uzskatījusi, ka Volanskim amats jāsaglabā un pieņēmusi lēmumu par savu aiziešanu no partijas, teica Kalniņš. Viņš gan norādīja, ka JKP turpinās pastāvēt uz prasību, ka padomniekam politiskā atbildība ir jāuzņemas un amats ir jāatstāj. "Mēs visi priecājamies par to, kā lietas notiek Zviedrijā un politiķi godprātīgi atbild par visu savu darbību sekām, taču brīdī, kad tas jādara pašiem - mēs no tā izvairāmies," pauda deputāts.

Viņš uzskata, ka līdz šim izveidotā koalīcijas komanda "bija vienreizēja un unikāla, kas varēja veikt būtiskus ieguldījumus Ķekavas novada attīstībā", taču Baires lēmums atstāt JKP neapšaubāmi var ietekmēt turpmāko domes darbu.

JKP šodien plkst.13, Peldu ielā 26/28, Rīgā, rīkos preses brīfingu, kurā informēs par partijas valdes pieņemtajiem lēmumiem saistībā Baires, kā arī bijušā partijas biedra, domes priekšsēdētājas padomnieka Andra Volanska rīcību Ķekavas novada domē. Tāpat tiks sniegta informācija par JKP Ķekavas nodaļas turpmāko rīcību.

Baire skaidro, ka izstāšanās no partijas nekādā veidā neietekmēs koalīcijas partneru sākotnējos uzdevumus un joprojām tiks auditēts domes darba process, analizēta dažādu izmaksu lietderība un nākamā gada pašvaldības budžets tiks veidots maksimāli rodot līdzekļus iedzīvotājiem būtisku izmaksu ietaupījumam.

"Tāpat tiek analizēti iemesli, kā Ķekavas novada dome, savulaik ir zaudējusi ietekmes sviras Baložu komunālajā saimniecībā, kā rezultātā Baložu iedzīvotājiem ir nepamatoti augsti maksājumi par siltumu," norādīja Baire.

Koalīciju Ķekavas novada domē veido 12 deputāti no sešām politiskajām partijām. Tie ir deputāti no JKP Kalniņš, Andris Ceļmalnieks, Olafs Klūdziņš, Dzintra Medne un līdz šim - Baire, kā arī Latvijas Zemnieku savienības (LZS) deputāti Aigars Vītols un Indra Priede, no Latvijas Zaļās partijas (LZP) - Voldemārs Pozņaks, Vidzemes partijas deputāts Valts Variks, partiju apvienības, kurā ietilpst "Vienotība", "Politiskā partija Izaugsme" un "Latvijas attīstībai", Juris Jerums un Juris Žilko, bet no "Reģionu alianses" - Arnols Keisters.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Ķekavas novada domes opozīcijas deputāti pieprasa domes priekšsēdētājai atbrīvot no ieņemamajiem amatiem savu padomnieku, uzņēmuma "Energo Fortis" vienīgo īpašnieku Andri Volanski.

Politiķi to pamato, atsaucoties uz TV3 raidījumā "Nekā personīga" izskanējušo informāciju par šī uzņēmuma iespējamo iesaisti šaubīgos mēģinājumos saglabāt zaļās enerģijas ražotāja statusu.

Deputāti arī apgalvo, ka Baire vienpersoniski ir noslēgusi līgumu ar Volanski, ieceļot viņu par priekšsēdētājas padomnieku ar pārbaudes laiku līdz 11.decembrim un nozīmējusi viņu par pašvaldības izpilddirektora aizvietotāju.