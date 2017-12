Viņa sacīja, ka šā gada aprīlī kādas cūku novietnes saimnieks Latvijā neļāva PVD inspektoriem darīt savu darbu un veikt pārbaudi cūku novietnē. Par to tika uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā un piemērots naudas sods. Pēc šī incidenta saimnieks vairs šķēršļus pārbaudes veikšanai nelika un dienesta inspektori pārbaudē konstatēja ne tikai biodrošības pārkāpumus cūku novietnē, bet arī to, ka cūkas nav izmeklētas uz infekciju slimībām. "Šāda bezatbildīga novietnes īpašnieka rīcība laikā, kad Latvijā plosās Āfrikas cūku mēris (ĀCM) un slimības uzliesmojumu dēļ nākas izkaut veselus ganāmpulkus, apdraud visas apkārt esošās lielās cūku fermas," uzsvēra Meistere.

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja norādīja, ka dienests uzdeva novietnes īpašniekam noteiktā termiņā pārkāpumus novērst un cūku novietnes īpašnieku informēja, ka šā gada 30.novembrī, laikā no plkst.11.30 līdz plkst.12 plāno veikt atkārtotu pārbaudi attiecīgajā cūku novietnē, lai konstatētu, vai iepriekš atklātie pārkāpumi ir novērsti. PVD informēja saimnieku, ka šim nolūkam nepieciešams nodrošināt inspektoru iekļūšanu novietnē.

Tomēr, ierodoties pārbaudē, PVD inspektores sagaidīja agresīvā saimnieka vadīta automašīna ar atvērtu bagāžnieku, kurā bija izvietota kamera, lai filmētu PVD viesošanos viņa īpašumā. Kā norāda PVD, saimnieka automašīna mērķtiecīgi brauca virsū dienesta automašīnai un viņš atteicās inspektores ielaist cūku novietnē.

Arī par šo gadījumu uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Meistere atgādināja, ka PVD uzraudzības objektos var ierasties gan negaidīti, gan iepriekš pārbaudi ieplānojot. Par šo pārbaudi dienests bija informējis saimnieku iepriekš, līdz ar to tā nebija neplānota pārbaude, lai gan tāda varēja būt. "PVD inspektori darīja savu darbu tiktāl, ciktāl tas bija iespējams, saskaroties ar rupju un agresīvu rīcību," viņa sacīja. Viņa piebilda, ka saimniecībā notiks biodrošības pārbaude neatkarīgi no tā, vai novietnes īpašnieks to vēlas vai nevēlas un, ja būs nepieciešams, PVD piesaistīs arī policijas darbiniekus.

Portālā "Delfi" saistībā ar notikušo otrdien izvietots izvietots video, kuru attiecīgās cūku novietnes saimnieks Jānis Kļava iesūtījis "Delfi Aculieciniekam". Video nofilmēta PVD viesošanās viņa īpašumā, kā arī redzams, kā minētais lauksaimnieks ar auto tramda PVD inspektores un nelaiž viņas cūku fermā. "Manā īpašumā ierodas bez manas piekrišanas, iebrauc aiz privātīpašuma zīmes un nesagatavojušies darbam, pieprasa ielaist kūtī," portālam "Delfi" klāstīja Kļava, kurš paužot neapmierinātību ar PVD inspektoru rīcību.

PVD, notikušo komentējot, norādīja, ka minētais saimnieks esot PVD labi zināma persona, kas ar savu agresīvo rīcību un rupjību ne reizi vien ir traucējis dienesta veterinārajām inspektorēm veikt savus darba pienākumus.

Jau ziņots, ka šogad konstatētas 19 914 ar ĀCM inficētas mājas cūkas astoņās ĀCM skartajās saimniecībās un vīruss mājas cūku populācijā skāris astoņus novadus un tikpat pagastus. Pēdējais saslimšanas gadījums ar ĀCM mājas cūku populācijā Latvijā bija 2017.gada 10.oktobrī.

Turpretī mežacūku populācijā ĀCM šogad konstatēts 1271 dzīvniekiem 83 novadu 246 pagastos.

ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. Tā ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.