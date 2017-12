Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” apskatāmas mākslinieku Birutas Delles, Jāņa Straupes un Visvalža Asara izstādes

Visvalža Asara plakātu izstāde “Rentgens” – brīnišķīga iespēja vienkopus apskatīt mākslinieka radītos plakātus dažādiem pasākumiem – pirmie darbi tapuši jau 1983. gadā. Visvaldis Asaris ir plakātists, grafiskā dizaina un vides mākslas speciālists. Mākslinieks ir viens no pirmajiem ikgadējā gaismas festivāla “Staro Rīga” gaismas objektu autoriem, kā arī daudzu gadu festivāla “Ziemas svētku egļu ceļš”, 18. novembra, 4. maija un Līgo svētku Rīgas vides gaismas objektu un grafiskā dizaina autors. Nozīmīgi vides objekti - Imanta Ziedoņa piemiņas siena Tukumā, kā arī Vecā Stendera 300 gadu jubilejas atceres tēlnieciskais objekts Sunākstē.

Izstādes afiša. (Foto: Publicitātes foto)

Jāņa Straupes izstādes eksponāts ir “Vabole” – apbrīnojams un unikāls slēgts kabineta skapis. Mākslinieks ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs, Latvijas Dizaineru savienības valdes loceklis. 1997. gadā Jānis uzsāka darbu savā mēbeļu un dizaina uzņēmumā, kura galvenie darbības virzieni ir unikālu mēbeļu un interjera priekšmetu projektēšana un realizēšana. Straupe savā darbnīcā izstrādā projektus un gatavo maketus, pēc kuriem pieredzējuši meistari, apvienojot senās amatu prasmes ar mūsdienu tehnoloģijām, izgatavo jaunus produktus. Paralēli individuālajiem pasūtījumiem tiek radīti mākslas darbi - lielgabarīta brīvdabas objekti un skulpturālas mēbeles.

Izstādes afiša. (Foto: Publicitātes foto)

Birutas Delles izstādes “Citadelle” eksponēšana pagarināta līdz 2018. gada 7. janvārim. Biruta Delle ir māksliniece, vecmeistare un klasiķe, kas dažkārt tiek dēvēta arī par disidenti. Var teikt, ka viņas vecāki ir gaisma un laiks - no mātes mantota sirds, no tēva - gudrība. Gaisma viņas darbos izgaismo katru no mums – visu, kas apkārt un mūsos pašos apliecina dzīvi un dzīvību. Izstādes norises laikā tiks projicēta režisores Dailas Rotbahas filma “Biruta Delle”.

Izstādes afiša. (Foto: Publicitātes foto)

Ieeja izstādēs bez maksas.