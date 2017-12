"Ja maksās bedža rīt 2 eiro, tad pirks, ja desa būs divreiz dārgāka, pirks!" Kivičam nolemtības pilns sakāmais par situāciju valstī

Viņš uzskata, ka partiju aicinājumi iet vēlēt, ir "augstākā līmeņa demagoģija", jo nav nozīmes tam, cik cilvēki aiziet uz vēlēšanām: "Lai arī cik cilvēku aizietu uz vēlēšanām, tās notiks, tiks pieņemti lēmumi, veidotas koalīcijas utt."

Kivičs uzskata, ka piedalīšanās politiskajos procesos praktiski neko cilvēka dzīvē nemaina, jo vidusmēra cilvēks pielāgojas tiem apstākļiem, kādi pastāv: "Cilvēki, kas nepiedalās procesos – ja maksās bendža rīt 2 eiro, tad pirks, ja desa būs divreiz dārgāka, pirks. Un tie, kas aizgāja uz vēlēšanām, arī pirks!"

Atbildot uz raidījuma viesa Jāņa Turlaja aicinājumu būt aktīvākam sabiedrības loceklim un piedalīties politiskajos procesos vismaz pašvaldības līmenī, Kivičs norādīja, ka nevienam nav laika "meklēt deputātus un rakstīt iesniegumus".

"Visiem tiem cilvēkiem, kas ar trijiem, četriem bērniem strādā četros, piecos darbos, lai varētu pavilkt dzīvi Latvijā, viņiem vēl ir jāiet un jāmeklē? Taču nav laika nevienam to darīt!" uzstāja Kivičs.

Viņš atzina, ka vienīgais iespējamais veida, kā paust savu nostāju ir vēlēšanas: "Mēs paņemam biļetīti reizi četros gados un palaižam vaļā. Un tas ir viss, ko mēs varam darīt!" Tomēr Kivičs ir pārliecināts, ka Latvijā šī sistēma nestrādā. "Es latviešu politiķiem neticu!" viņš pauda raidījumā.

Kivičs norādīja, ka Latvijā partijas manipulē ar elektorātu, dodot solījumus, kurus nevar izpildīt. "Tāda sajūta, ka tiešām to elektorātu uztver kā reālu aunu baru, ar kuru visādi var manipulēt," viņš kritizēja sistēmu. Viņš uzskata, ka tieši šī attieksme novedusi pie sabiedrības neuzticības politiķiem. "Latvijā vēlēt iet 50% vai vairāk cilvēku, bet uzticas Saeimai 14%. Tātad 40% cilvēku aiziet kaut kādā cerībā uz kaut ko, kaut gan neuzticas," secināja Kivičs.

Kivičs arī sacīja, ka politika darbojas uz lozungiem par to, ka vēlēt ir cilvēku pienākums. Viņaprāt, tā nevajadzētu būt. "Ja man kāds saka, ka man obligāti jāiet vēlēt, man tas liekas aizdomīgi. Ja man teiktu: "Vecīt, ir variants aiziet novēlēt, ja tu redzi kādu, kas tev patīk un uzrunā!" - tas ir ok! Šie te lozungi par to, ka tas ir tavs pienākums, jo tad tu savādāk nevarēsi runāt… Es tāpat neko nerunāju! Es pielāgojos!" savu nostāju pauda Kivičs.