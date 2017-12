Viņa norādīja, ka atbilstoši bankas veiktajai aptaujai Latvijas iedzīvotāji, kuri veido uzkrājumus privātajai pensijai, kā arī veic iemaksas dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu, arvien aktīvāk izmanto valsts sniegto iespēju saņemt IIN atmaksu - pērn minēto nodokļa atmaksas iespēju izmantoja 41% iedzīvotāju salīdzinājumā ar 33% gadu iepriekš.

Pēc aptaujas datiem, iespēju saņemt IIN atmaksu arvien vairāk izmanto privātās pensijas krājēji, proti, piektā daļa, kamēr pērn šādu iespēju izmantoja 15% privātās pensijas krājēju. Tāpat IIN atmaksa aktuāla ir piektajai daļai iedzīvotāju, kas veic iemaksas dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu. Savukārt kopumā 6% iedzīvotāju, kas veic uzkrājumu kādā no abiem minētajiem uzkrājumu veidiem, IIN atmaksas iespēju nav izmantojuši.

Jakubovska minēja, ka visbiežāk iespēju saņemt IIN atmaksu izmanto krājēji vecumā no 50 līdz 59 gadiem (47%), savukārt visretāk šo iespēju izmanto iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem (33%), lai gan tieši nekrājēji šajā vecuma grupā ir arī visinformētākie par IIN atmaksas iespējām par iemaksām pensiju trešajā līmenī un dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu. Visinformētākie par IIN atmaksu ir iedzīvotāji ar ikmēneša ienākumiem no 500 līdz 700 eiro (88%).

"Iespēja atgūt daļu no nomaksātā nodokļa, veidojot uzkrājumu, ir lieliska papildu motivācija, lai savlaicīgi parūpētos par savu un ģimenes nākotni, kā arī iespēja saņemt papildu naudu, ko novirzīt uzkrājumam vai kādam pirkumam. Tā, piemēram, pirms gada vidējā IIN atmaksas summa "Swedbank" privātās pensijas krājējam bija vairāk nekā 100 eiro. Taču no nākamā gada iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus krājējiem ievērojami mainīsies. Ja šobrīd IIN atmaksa ir iespējama par iemaksām, kuru apmērs nepārsniedz 10% no bruto algas gan pensiju trešajā līmenī, gan dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu (kopā 20%), tad no nākamā gada IIN atmaksa būs iespējama par iemaksu summu, kas nepārsniedz 4000 eiro, bet ne vairāk par 10% no bruto algas kopumā. Savukārt saņemt nodokļu atvieglojumus dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu būs iespējams tikai tad, ja līgums būs noslēgts uz 10 gadiem. Šobrīd tie ir pieci gadi," sacīja "Swedbank" apdrošināšanas un investīciju jomas vadītājs Kristaps Kopštāls.

"Swedbank" aptauja veikta 2017.gada novembrī sadarbībā ar OMD, aptaujājot 700 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem Rīgā, citās Latvijas pilsētās un lauku reģionos.

Pēc aktīvu apmēra "Swedbank" ir lielākā banka Latvijā.