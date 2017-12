VUGD nākamgad cer ķerties klāt mācību poligona būvniecībai

Āboliņš norādīja, ka šobrīd jautājums par poligona izveidi ugunsdzēsējiem glābējiem "ir karsts". "Mums ir vīzija, kur un kā mēs šo poligonu veidojam, kas tajā atradīsies utt. Pagaidām ir nianses ar finansējuma jautājumu. Tiklīdz tās tiks atrisinātas, varēsim ķerties klāt poligona būvniecības uzsākšanai," teica Āboliņš.

Par mācību poligona izveidi iekšlietu dienestiem ir runāts jau gadiem, turklāt viena no sākotnējām iecerēm paredzēja kopīgu poligonu, kuru varētu izmantot visi operatīvie dienesti, taču šī iecere nav materializējusies. "Šoreiz mēs veidosim pie savas daļas piegulošā teritorijā Rīgā, Krustpils ielā, poligonu ar tām elementārajām lietām, kas būtu nepieciešamas ugunsdzēsēju glābēju praktisko iemaņu attīstīšanai, apmācībai. Protams, šo poligonu varēs izmantot citi dienesti, ja to vēlēsies. Tur būs specifiskas lietas, kas varētu būt interesantas gan policijai, gan gāzes dienestam u.tml. Bet tie ir jautājumi tuvākai vai tālākai nākotnei attiecībā uz sadarbību," stāstīja VUGD priekšnieks.

Viņš apliecināja, ka Iekšlietu ministrijai jau ir prezentēts, kāds aprīkojums poligonā nepieciešams, lai paaugstinātu ugunsdzēsēju glābēju profesionalitāti.

Runājot par finansējumu poligona izveidei, Āboliņš norādīja, ka ir iespēja no Eiropas Savienības fondu naudas piesaistīt līdzfinansējumu, bet ar to nepietiek projekta īstenošanai. "Mums prioritāri ir jāsakārto pasākumi, ko varam par šo naudu izdarīt. Jautājums ir par to, vai pietiks līdzekļu projekta pabeigšanai. Šobrīd mums ir teritorija, kurā ir jāveic komunikāciju izbūve, inženiertehnisko tīklu izbūve, zemes sagatavošanas darbi, lai varētu uzsākt poligona būvniecību. Jāveic arī iepirkumi par konkrētu lietu iegādi, piemēram, par trenažieriem," teica VUGD priekšnieks un informēja, ka poligonu paredzēts izveidot aptuveni vienu hektāru lielā teritorijā.

Vaicāts, kad optimistiskā gadījumā, varētu sākt būvniecību, Āboliņš norādīja, ka nevēlas nosaukt konkrētus laikus, jo kaut kas neplānoti var noiet greizi, taču pauda cerību, ka nākamgad varēs sākt kaut ko darīt.

Poligona tehniskais projekts vēl nav izveidots. "Mums ir skices, ko gribam poligonā redzēt. Projektiem vēl ir jātop, tas būs pirmais solis. Mūsu ideja ir viens, bet tā vēl ir jāuzliek uz papīra visiem saprotamā veidā, lai to varētu īstenot. Mēs jau varam sazīmēt kārbiņas, bet tās ir "jāietērpj" rasējumos," paskaidroja VUGD priekšnieks.