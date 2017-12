Otrdienas rītā sniega un apledojuma dēļ daudzviet Latvijā apgrūtināta braukšana

Patlaban braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir apgrūtināti uz Vidzemes šosejas (A2) no Vangažiem līdz Līgatnei, uz Valmieras šosejas (A3) no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, uz Rīgas apvedceļa (A5) visa posma garumā, uz Daugavpils šosejas (A6) no Rīgas līdz Lielvārdei un no Jēkabpils līdz Nīcgalei, kā arī uz Bauskas šosejas (A7) visa posma garumā.

Tāpat braukšana ir apgrūtināta uz Jelgavas šosejas (A8) no Rīgas līdz Jelgavai, uz Liepājas šosejas (A9) no Rīgas līdz Kalnciemam, uz Ventspils šosejas (A10) no Rīgas līdz Kūdrai, uz Rucavas šoseja (A11) visa posma garumā, uz Jēkabpils - Terehovas šosejas (A12) Jēkabpils līdz Rēzeknei un no Ludzas līdz Terehovai, kā arī uz Grebņeva - Medumi šosejas (A13) no Grebņevas līdz Špoģiem un uz ceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā valsts teritorijā, izņemot Alūksnes, Cēsu, Daugavpils, Jelgavas un Ventspils apkārtnē.

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 159 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Mainīgos laika apstākļos uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu - bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem. Tāpēc visām šīm kustībām nevajadzētu būt straujām, atgādina "Latvijas Valsts ceļi". Autovadītāji tiek aicināti būt īpaši uzmanīgi, izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot piesardzīgu distanci.