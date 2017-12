Uz ceļiem parādās tā dēvētais melnais ledus - īpaši bīstams šoferiem

Patlaban braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apgrūtināti Liepājas virzienā no Skrundas līdz Liepājai, Daugavpils virzienā, sākot no Pļaviņām, uz Valmieras šosejas no Braslas tilta līdz Strenčiem un uz Vidzemes šosejas no Līgatnes līdz Raunai.

Slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem.

LVC brīdina, ka mainīgos laika apstākļos uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt, tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu - bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem. Tādēļ manevrus nevajag veikt strauji, kā arī jāizvēlas autoceļa seguma stāvoklim atbilstošs braukšanas ātrums un jāievēro piesardzīga distance.