Stundu iezvanīšana Talsos ir sena tradīcija, kas aizsākās 19. gadsimta pirmajā pusē, kad luterāņu baznīcas tornī uzstādīja zvanošu pulksteni. Tas darbojās līdz pat pagājušā gadsimta 50.gadiem, kad salūza. Taču pirms četriem gadiem radās ideja to atjaunot, un šī gada augustā pulkstenis atkal sāka zvanīt. Pusdienlaikā pulkstenis izpilda garāku melodiju, bet turpmāk pa dienu tikai uzskaita atbilstošu stundu skaitu. Pirmie zvani sākotnēji bija dzirdami septiņos, tagad - deviņos no rīta, bet pēdējie - deviņos vakarā.

Vairums talsinieku ar laikrāža zvanīšanu ir apmierināti, tomēr tie, kas dzīvo baznīcas apkaimē neilgi pēc tā uzstādīšanas izteikuši pretenzijas par tik biežu zvanīšanu un iesniegumā pieprasījuši to pārtraukt vispār. Viena no iesnieguma autorēm ir Maija, kura dzīvo turpat dievnama pakājē. "Mēs jūtamies ļoti traucēti, jo man meitai vēl ir viens bērniņš septiņu mēnešu vecumā. Tā kā tas, kas mums bija kādreiz atļauts - iebraukt ar ratiem pagalmā un atstāt guļošu bērnu, tas pilnīgi atkrīt. Viņa tagad arī šajā laikā staigā apkārt. Jo tajā laikā, kad zvans zvana – bērns tiek celts augšā vienkārši," saka sieviete. Tikmēr citi talsinieki ar zvana dunēšanu ir apmierināti. Gan tie, kas uzturas citviet pilsētā, gan tie, kas strādā turpat līdzās baznīcai. "Citreiz, ja logs ir vaļā, varbūt vairāk dzird, bet traucēšana nē, netraucē. Man bērniem ļoti patīk. Viņi uzreiz bļauj - zvans, zvans!" saka Talsu iedzīvotāja Ilva.

Baznīca no zvanu skaņām atteikties nevēlas un norāda, ka zvanu dimdēšana daudzviet Eiropā ir jauka mazpilsētu tradīcija, kas rada īpašu atmosfēru, bet iedzīvotāji par to priecājoties. "Esam nākuši pretī to, ka mēs no 100% uz 75% pirmreizēji samazinājām [zvana skaļumu], un šo stundu skaitīšanas sākumu esam pārlikuši [no septiņiem] uz deviņiem. Ejot atkal uz kompromisiem, mēs samazinājām vēl 5% no šī skaļuma un esam izmainījuši skaļruņu virzienus," saka Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks Ainārs Lūks.

Lai samierinātu satrauktos iedzīvotājus konflikta risināšanā iesaistījusies arī pašvaldība. Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs skaidro, ka likums nav pārkāpts, jo zvans zvana darba laikā, un pašvaldība nevar un nevēlas aizliegt tā skandēšanu. " Šīs skaņas ir elektroniskas, viņas ir savādākas, viņas nav kā senos laikos bija, bet katrā gadījumā viss ir veicams un darāms, lai tās skaņas varētu pieregulēt. Arī toņu virzība, uz kuru pusi tās skaņas iet, ir iespējams regulēt," skaidro Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Normunds Strēlnieks.

Arī draudzes vadītājs mēneša laikā sola meklēt iespējas modernā pulksteņa skanējumu koriģēt un veidot iespējami tuvāku reālu zvanu skaņām, bet skaļruņus nedaudz pārvietot.