Brīdina par nokrišņiem un slideniem ceļiem svētdien

Pūtīs mēreni stiprs dienvidrietumu vējš naktī piekrastē, dienā vietām brāzmās no 15 līdz 19 metriem sekundē, dienā jūras piekrastē brāzmas var sasniegt ātrumu līdz 20 metriem sekundē.

Temperatūra naktī būs no -3 līdz +4 grādiem, dienā no 0 līdz +6 grādiem.

Autoceļi svētdien būs slideni, brīdina meteorologi.

Rīgā diena paies lielākoties bez nokrišņiem, taču vakarā gaidāms slapjš sniegs. Gaisa temperatūra naktī būs no 0 līdz -1 grādam, savukārt dienā no 0 līdz +2 grādiem.

Galvaspilsētā gaidāms dienvidrietumu un dienvidu vējš, kas dienā pūtīs ar ātrumu no 7 līdz 13 metriem sekundē.