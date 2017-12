Vējonis uzsvēra, ka stipras valsts pamats ir stipri cilvēki. Viņš norādīja, ka Latviešu Pagaidu Nacionālā padome bija drosmīgi un stipri cilvēki, kuri nebaidījās un rīkojās, lai Latvijā visiem būtu iespējama labāka nākotne.

Prezidents vērsa uzmanību, ka pirms simt gadiem Valka bija Latvijas nacionālās idejas un valstisko centienu galvaspilsēta. Pirmā pasaules kara draudu ēnā Valkā pulcējās latviešu sabiedrisko organizāciju, politisko partiju un zemju padomju pārstāvji, lai kopīgi uzņemtos atbildību par Latviju, norādīja Vējonis.

"Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes deklarācijās izskanēja latviešu prasība pēc savas, apvienotas Latvijas, kuras nākotni lemtu pati tauta, nevis svešas lielvaras. Ar Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes lēmumiem latvieši paši uzņēmās veidot savu likteni, negaidot citu labvēlību vai žēlastību," akcentēja Vējonis.

Viņš uzsvēra, ka deklarāciju autori ticēja Latvijai un sapņoja par savas tautas brīvību un labklājību, kā arī izlēmīgi un mērķtiecīgi strādāja, lai šie sapņi kļūtu par realitāti. "Tieši šeit, Valkā, mēs labāk nekā jebkur citur varam apzināties, ka pašiem savu valsti mums neviens neuzdāvināja. Mēs paši to izveidojām," pauda Valsts prezidents.

"Mēs paši sev pieprasījām neatkarīgu, apvienotu un demokrātisku Latviju. Mēs paši veicām ceļu no Latgales latviešu kongresa Rēzeknē un Latviešu Pagaidu nacionālās padomes dibināšanas Valkā līdz Latvijas valsts pasludināšanai 18.novembrī un uzvarai Brīvības cīņās," par tā laika iedzīvotāju paveikto sacīja Vējonis.

Viņš norādīja, ka Latviešu Pagaidu Nacionālā padome Latvijas valstiskuma veidošanas stāstā nepelnīti ir palikusi ēnā. Pārāk maz šodien ir zināms par tālaika notikumiem un tiem Latvijas patriotiem, kuri nebaidījās iestāties par Latviju ļoti bīstamos un smagos apstākļos, skaidroja prezidents.

"Cilvēki tajās dienās ticēja idejai par savu valsti, riskēja ar savām dzīvībām. Viņiem izdevās. Viņiem izdevās turpināt celt Latvijas valstiskuma ēku. To ēku, kurā mēs pašlaik dzīvojam," uzsvēra Vējonis.

Viņš vērsa uzmanību, ka tas tika darīts ar drosmi un izlēmību, kāda ikvienam ir nepieciešama gan šajās dienās, gan arī nākotnē. Izlēmība tieši Latvijas labā. "Mēs nedrīkstam aizmirst padomes dalībniekus - nākamos Latvijas valstsvīrus. Viņu diplomātiskā izveicība un tālredzība lika pamatus mūsu starptautiskajai atzīšanai un sabiedroto palīdzībai Brīvības cīņās," sacīja Valsts prezidents.

"Skatoties no Latvijas simtgades skatupunkta, mēs to novērtējam ļoti augstu, jo mums ir bijuši vēstures brīži, kad bez sabiedrotajiem mēs nenosargātu savu valsti," akcentēja Vējonis.

Kā ziņots, Valkā šodien norisinās Latviešu Pagaidu nacionālās padomes 100 gadu jubilejai veltīta pasākumu programma.



