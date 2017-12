Veicot imigrācijas kontroli vienā no starptautiskās satiksmes reisa autobusiem, robežsardze esot konstatējusi trīs Krievijas pilsoņus, kuri iekļauti to personu sarakstā, kurām ir liegums ieceļot Latvijā. Personas aizturētas Imigrācijas likuma kārtībā un tālāk tiek veiktas procesuālās darbības viņu izraidīšanai no valsts, aģentūru LETA informēja VRS preses pārstāve Kristīne Pētersone.

"Latvijas Airsoft spēlētāju asociācijas" valdes loceklis Dmitrijs Medvedevs aģentūrai LETA šodien pastāstīja, ka aizturētie ir trīs vīrieši no Krievijas, kuri Latvijas kaimiņvalstī strādājot rūpnīcā, kas ražo "airsoft" ekipējumu. Latvijā vīrieši iepriekš nav bijuši, taču uzaicināti, lai palīdzētu ar pieredzi turnīra organizēšanā.

Vīrieši ar savām dzīvesbiedrēm caur Igauniju devušies uz Latviju ar starptautisku reisa autobusu, līdz aptuveni desmit kilometrus pirms Rīgas autobusu apturējusi kāda tiesībsargājošā iestāde un veica vīriešu aizturēšanu, norādīja Medvedevs.

Ņemot vērā vīriešu aizturēšanu sestdien paredzētais turnīrs ir atcelts. Turnīrā bija pieteikušies aptuveni 300 dalībnieki. Šobrīd tiek apsvērta iespēja turnīru sarīkot citā datumā vai arī citā valstī.

Imigrācijas likums paredz, ka iekšlietu ministram ir tiesības ieceļošanas aizlieguma sarakstā jeb "melnajā sarakstā" iekļaut personas, pamatojoties uz kompetentas tiesībsargājošās iestādes atzinumu.

Ministrs, piemēram, var iekļaut personu sarakstā, ja ir pamats uzskatīt, ka ārzemnieks darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā, rada draudus valsts drošībai, sabiedriskai kārtībai vai arī ārzemnieks izdarījis smagu noziegumu.

Iekšlietu ministrijā aģentūrai LETA nekomentēja, kāpēc konkrētie Krievijas pilsoņi ir iekļauti Latvijas "melnajā sarakstā".

Jau ziņots, ka Rīgā 2.decembrī bija paredzēts pirmais Baltijas militāro simulācijas spēļu "Airsoft" turnīrs. Pasākumā bija plānojušas piedalīties komandas no vismaz piecām valstīm - Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Krievijas.

"Airsoft" ir komandu sporta veids jeb militāras simulācijas spēle. "Airsoft" spēlēs lieto reālu ieroču kopijas, kas šauj ar plastmasas lodītēm. Dalībnieku ekipējums vizuāli ir identisks reālam.

Jau iepriekš Drošības policija (DP) ir aktualizējusi nepieciešamību pilnveidot tiesisko regulējumu militārās simulācijas pasākumu organizēšanā. DP ir konstatējusi, ka militārās simulācijas spēles, kur tiek lietoti militārās simulācijas spēļu ieroči, faktiski tiek izmantotas militāri taktisko apmācību organizēšanai, piemēram, ēku sagrābšanai, objektu izlūkošanai.