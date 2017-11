Ministre pieteikumu un motivācijas vēstuli uz minēto amatu iesniegusi šodien. Visi pretendenti uz Eirogrupas vadītāja amatu tiks publiskoti rīt, 1. decembrī, bet balsojums notiks Eirogrupas sanāksmē pirmdien, 4. decembrī.

ES Padomes preses dienestā informēja, ka kopumā uz Eirogrupas prezidenta amatu pretendē četru ES valstu finanšu ministri - Reizniece-Ozola, Pjērs Gramenja no Luksemburgas, Peters Kažimīrs no Slovākijas un Mario Senteno no Portugāles.

Reizniece-Ozola stāstīja, ka nolēmusi pretendēt uz Eirogrupas vadītāja amatu, jo sarunās ar citu valstu kolēģiem viņa dzirdējusi daudz labu vārdu par Latviju kā paraugu fiskālās disciplīnas ievērošanā. Tāpat finanšu ministre ir pārliecināta, ka ar kandidatūru uz šo ietekmīgo amatu ES politiskajā kartē tiktu stiprināta Baltijas valstu pārstāvniecība.

Finanšu ministre norādīja, ka finanšu jomā ES sagaida daudz izaicinājumu, piemēram, ekonomikas un monetārās savienības jautājumi un citi. "Darāmā ir daudz," piebilda Reizniece-Ozola.

Viņa atturējās prognozēt balsojuma rezultātu. Finanšu ministre atzina, ka lēmumu, ticamākais, pieņems Eiropas Parlamenta lielās politiskās grupas - Eiropas Tautas partija (Kristīgie demokrāti) un Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.

Jau ziņots, ka šā gada oktobrī pašreizējais Eirogrupas prezidents Jerūns Deiselblūms paziņoja, ka 2018.gada janvārī atstās savu amatu. Iepriekš Reizniece-Ozola aģentūrai LETA sacīja, ka viņa iespēju kandidēt uz Eirogrupas prezidenta amatu pārrunājusi ar ES finanšu ministru padomes kolēģiem.

Reiznieces-Ozolas vārds iepriekš izskanējis starptautiskajos medijos, kuros novērtēts Latvijas finanšu ministres darbs. Šā gada janvārī Lielbritānijas lietišķā laikraksta "Financial Times" banku jautājumiem veltītais žurnāls "The Banker" Reiznieci-Ozolu atzina par gada labāko finanšu ministri Eiropā.

"Ņemot vērā gan fiskālās konsolidācijas, gan izaugsmes mērķus, Reiznieces-Ozolas kundzei ir ne tikai stingra pozīcija fiskālajos jautājumos, bet arī viņa sniedz ieguldījumu Latvijas ekonomikas pozitīvajos rezultātos ar ambiciozu strukturālo reformu programmu," norādīja "The Banker".

Savukārt 2016.gada decembrī Reizniece-Ozola ASV medija "Politico" veidotajā 28 Eiropas politikas pārveidotāju sarakstā tika ierindota 21.vietā. "Politico", raksturojot Reiznieci-Ozolu, norāda uz viņas šaha spēles prasmēm un stingro apņēmību sakārtot Latvijas dažādu krīžu skartās finanses. Tāpat izdevums norāda uz Aivara Lemberga, kurš nodēvēts par "Donalda Trampa versiju Latvijā", ietekmi uz Reiznieces-Ozolas politisko karjeru, tomēr viņa pati paudusi apņēmību saglabāt savu neatkarību.

Medijs atgādina, ka tradicionāli Latvijas valdības pie varas noturas nepilnus divus gadus, un "satricinājums varas augstākajos slāņos varētu ļaut Reiziniecei-Ozolai kļūt par spēcīgu premjerministra amata kandidāti".

Eirogrupas locekļi ar balsu vairākumu ievēl Eirogrupas priekšsēdētāju uz 2,5 gadiem, turklāt šo amatu var ieņemt esošs ES dalībvalsts finanšu ministrs. Eirogrupas prezidents apvieno šos pienākumus ar savas valsts finanšu ministra amata pienākumiem. Pašreizējais Eirogrupas priekšsēdētājs Deiselblūms amatā stājās 2013.gada janvārī, aizstājot iepriekšējo Eirogrupas priekšsēdētāju Žanu Klodu Junkeru.

Eirogrupa ir neoficiāla struktūra, kurā ministri no eirozonas dalībvalstīm apspriež jautājumus saistībā ar viņu pārstāvēto valstu kopīgajiem pienākumiem attiecībā uz eiro.