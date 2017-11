Kā informē Valsts policijā, vīrietis aptuveni mēnesi no šīs kundzes īrējis istabu dzīvoklī Rīgā, Marijas ielā. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kādu dienu viņš alkohola reibumā sievietei iesita ar metāla cauruli pa galvu, pēc kā nolaupīja mobilo telefonu.

Pēc tam viņš dzīvokļa saimnieci žņaudzis un, izmantojot viņas bezpalīdzīgo stāvokli, no ausīm izņēma zelta auskarus, no kakla norāva zelta ķēdīti un no pirksta noņēma gredzenu. Tāpat viņš nolaupīja 50 eiro, kas atradās sekcijā. Ieguvis laupījumu, vīrietis vēl beidzamo reizi izrādīja vardarbību pret kundzi, iesitot pa viņai pa galvu ar spoguli.

Kad ļaundaris bija prom, cietusī izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, kas viņu nogādāja ārstniecības iestādē, un Valsts policiju.

Policisti vīrieti izsludināja meklēšanā. Vairāk nekā mēnesi vīrieša atrašanās nebija zināma.

Mērķtiecīga darba rezultātā tika noskaidrota aizdomās turētā atrašanās vieta, un vakar, 29. novembrī, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Centra iecirkņa policisti sadarbībā ar Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonām viņu aizturēja.

Aizturētais ir dzimis 1981. gadā un jau iepriekš vairākas reizes sodīts par mantiskiem noziegumiem, kā arī vienu reizi par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta pirmās daļas – par laupīšanu. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Cietusī sieviete pēc notikušā ir atlabusi, un policija ir atguvusi daļu no viņai nolaupītajām mantām.

Šodien, 30. novembrī, tiks lemts par drošības līdzekļa apcietinājuma piemērošanu aizdomās turētajam.