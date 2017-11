Lai arī liftā ir avārijas dienesta izsaukšanas poga, tomēr cilvēki izvēlējušies paši saviem spēkiem atspiest vaļā lifta durvis. "Gaidījām VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) pārstāvjus, bet viņi nevarēja tik laikus ierasties. Tika piesaistīts mūsu tehniskais personāls un atlauza durvis, jo arī liftā iekšā bija mūsu darbinieks[...]. Pēc kādām 20 minūtēm cilvēkiem arī izdevās izkļūt," atklāj JRT Mārketinga daļas vadītāja Dace Tillere.

Lifti ir klasificēti kā bīstamās iekārtas. To drošību uzraugošā Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) eksperti, redzot fotogrāfiju no JRT, norāda, ka patvaļīga kāpšana ārā no bojāta lifta bijusi riskanta. "Kaut gan tas ir maz iespējams, bet lifts var sākt braukt un cilvēki var tā īsti līdz galam nepaspēt izkāpt ārā. Tad tas radītu traumas, iespiežot starp stāviem. Tur to scenāriju daudz," saka PTAC pārstāve Sanita Gertmane. Lifta bojājumi nav novērsti arī šīs dienas laikā, līdz ar to pagaidām nav zināms, kā teātris risinās cilvēku ratiņkrēslos nokļūšanu teātra zālēs sestajā stāvā. Tam izmantot dekorāciju pārvadāšanas liftus ir aizliegts.

JRT ir pārcelts uz bijušo "Tabakas fabriku", kamēr teātra līdzšinējās telpās Lāčplēša ielā notiks rekonstrukcija. Taču nedienas ar liftu nav vienīgā problēma šajā mājā. Aktieri ar pagaidu mājvietu ir neapmierināti un ne tikai tāpēc, ka "Tabakas fabrikas" eiroremonts atgādina sterilu slimnīcu. Nav izveidota solītā audio translācija no skatuves uz aktieru telpām, kas atvieglotu uznācienus, tāpēc aktieri ir spiesti visu laiku pavadīt aizkulisēs. Ir arī virkne citu problēmu. "Pašā sākumā tika solīts, ka skatuves līmenī aktieriem būs tualetes, kuras netika ierīkotas, un tagad viņi dabū skraidīt no sestā stāva uz trešo," stāsta JRT direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Ainis Grīnbergs.

Vietām absurda esot arī gaismas ieslēgšana, jo slēdži neatrodoties attiecīgajā stāvā. Piemēram, lai ieslēgtu gaismu foajē pie teātra zālēm sestajā stāvā jādodas uz telpu piektajā stāvā, kur atrodas slēdži. Problemātiska esot arī gaisa kondicionēšanas sistēmas vadība, kuru nav iespējams vadīt no viena punkta, bet veseliem astoņiem. Tamdēļ nācies algot pat papildu cilvēku. "Ventilācijas agregāti izvietoti dažādos stāvos, dažādos spārnos, lai ieregulētu – samazinātu vai palielinātu jaudu, pie katra agregāta ir jānosūta cilvēks, kurš to ieregulē. Tagad mums tam ir divi dežuranti, kur viens ir nemitīgā apgaitā," norāda teātra pārstāvis.

"Tabakas fabriku", uz kuru pārcelts JRT, apsaimnieko VNĪ, kas sola teātra pārstāvju minētās problēmas atrisināt pēc iespējas ātrāk.