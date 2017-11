DP izvērtē minēto notikumu, tai skaitā plāno organizēt tikšanos ar Cunsku. Pirms apstākļu izvērtēšanas DP plašākus komentārus nesniedz.

Kā vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga", Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uzdevis pašvaldībai izvērtēt Smiltenes novada domes priekšsēdētājas vietnieces Cunskas rīkotās apmācības skolu direktoriem.

10.novembrī Cunska Smiltenes novadu skolu direktoriem rīkoja semināru "Pašnovērtējums. Laime būt pašam.", kurā deputāte stāstījusi par ajūrvēdu un to, kādu pieredzi viņa gūst braucienos uz Krieviju, kur praktizējot viņas skolotājs. Savu uzstāšanos noslēgusi ar Krievijas popmūziķu mūzikas klipu "Dzīvot", kas ir daļa no Krievijas sabiedriskās televīzijas projekta. To Krievijas mediji izmantojuši, lai popularizētu 9.maija kustību "Nemirstīgo pulks". Tas skolu direktoriem radījis vēl vairāk jautājumu, un mācību iestāžu vadītāji seminārā saskatījuši Krievijas propagandas elementus, informē raidījums.

Šī lekcija ir izraidījusi lielu neapmierinātību, un skolu direktori ir vērsušies ar sūdzību IKVD. Tas uzdevis pašvaldībai izvērtēt, vai nav pārkāpts likums.

Cunska sākotnēji raidījumam pauda viedokli, ka iesāktais būtu jāturpina. Tomēr vēlāk informēja, ka turpmāk šādas tikšanās vairs nerīkošot. Viņa joprojām neuzskata, ka būtu rīkojusies nepareizi, bet direktoru iebildumus skaidro ar politisku izrēķināšanos.