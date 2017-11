Jau vairāk nekā astoņus gadus vairāki latviešu jaunieši no dažādām kristīgām konfesijām dodas uz vienu no pasaules nabadzīgākajām valstīm - Ugandu, kur vietējiem stāsta par Dievu. Nule no Ugandas atgriezušies trīs jaunieši - Mārtiņš Zeltiņš, Līga Strikmane un Elīna Znotiņa, kuri tur vairākas nedēļās kalpoja nabadzīgākajiem iedzīvotājiem un bērniem, vēsta laikmetazimes.lv.

Eksotiskie un bagātie baltie cilvēki

Latvieši misijā uz Ugandu devās sadarbībā ar organizāciju „ACM Ministries” un misionāri Auroru Kastillo, kas Ugandā dzīvo un kalpo jau 14 gadus. Ugandā organizācija jau nodibinājusi sešas draudzes attālākos Ugandas ciematos, atvērusi Bībeles skolas vairāk nekā 80 ciemos, sākusi kalpošanu ieslodzītajiem trīs Ugandas cietumos. Tomēr „ACM Ministries” galvenā kalpošana ir bērniem, dodot viņu dzīvēm biblisku pamatu un gaišu cerību nākotnei. Organizācijai pieder trīs skolas Ugandā - Busumā, Palisā un Busijā, vēsta laikmetazimes.lv.

Cilvēku ar baltu ādas krāsu ierašanās ugandiešiem ir liels notikums, ne tikai tādēļ, ka viņi ir atšķirīgi, bet arī tādēļ, ka pēc viņu uzskata, būt baltajam nozīmē, „ka esi bagāts un tev ir iespēja un arī vēlme palīdzēt visiem šeit sastaptajiem cilvēkiem visās viņu vajadzībās”.

Vispirms latviešu jaunieši uz divām nedēļām ieradās Busumas ciemata Namajingo novada skolā. Par tur pavadīto laiku latvieši raksta: „Katru dienu, ko kalpojām skolā, ieplānojām gan nopietno daļu, kurā stāstījām Bībeles stāstus, lūdzām Dievu un veicām kādu radošu aktivitāti, gan atslodzes laiku, ko pavadījām dziedot dziesmas un spēlējot spēles. Dienā, kad runājām par cilvēka vērtību, skola tika pārvērsta karaļnamā. Katrs bērns saņēma kronīti ar atgādinājumu, ka ir ķēniņu Ķēniņa bērns jeb princis vai princese, un ir brīnišķīgi radīts. Daļa bērnu savus kronīšus valkāja līdz pat vakaram un kādi vēl arī nākamajās dienās.

Pēdējā dienā bērniem pašiem ar dažādu krāsu lapiņu jeb „bezvārdu grāmatas” starpniecību bija jāmācās pastāstīt par Jēzu klasesbiedriem.

Visas nodarbības tika pavadītas ar dziedāšanu un kustībām. Visiecienītākā bija dziesma „Jesus is the winner man” („Jēzus ir uzvarētājs”), kas katru reizi deva pozitīvu lādiņu un apziņu, ka sekotāji Kristum vienmēr būs uzvarētāja pusē. Iemācītās dziesmas vēlāk tika dziedātas arī baznīcā un ārpus skolas”.

Ugandā nepazīst ateistus, bet ticība citādāka

„Ugandā apciemojām cilvēkus arī mājās. Tā bija lieliska iespēja iepazīt ļaudis personīgāk un uzzināt vairāk par viņu ikdienas dzīvi. Cilvēki mūs uzņēma ļoti viesmīlīgi un atvērti. To grūti salīdzināt ar bieži vien noraidošo attieksmi, kādu līdzīgā situācijā nākas piedzīvot Latvijā. Kad, ierodoties pagalmā, iesaucāmies „Hoidi, hoidi!” („Vai drīkstam ienākt?”), lielākā daļa cilvēku atbildēja „Karibu!” („Laipni lūgti!”), iznesa no mājas krēslus, lai mums būtu kur apsēsties, un bija gatavi klausīties katrā mūsu vārdā. Cilvēki šeit ir reliģiozi. Kad Mārtiņš stāstīja, ka Latvijā ir daudz ateistu, viņi pat tādu vārdu dzirdējuši nebija un nesaprata tā nozīmi. Neskatoties uz to, ugandiešu dzīvesveids patiesu ticību Dievam bieži vien neatspoguļo. Arī kāds dzērājs, pie kura Mārtiņš viesojās, teicās ticam Dievam.

Daudzi cilvēki, kurus apciemojām, nemācēja lasīt vai arī viņiem nebija Bībeles, kuras tuvākajā apkārtnē nopirkt nav iespējams. Cilvēkiem šeit nepieciešama individuāla kalpošana, kas palīdzētu saprast un izdzīvot ticības pamatus. Daniels bija ļoti atvērts māceklībai un Mārtiņš devās pie viņa ciemos vairākas reizes. Šis vīrietis ar savu vecāko brāli bija vienīgie no 14 bērnu ģimenes, kas palikuši dzīvi - pārējie nomira no AIDS. Daniels to uzskata par lielu Dieva žēlastību, ka tieši viņš var dzīvot.

Pārsteidza saruna ar kādu sievieti, kura uzņēma mūs savā namā, kamēr pārstāj līt lietus. Viņai bija četri bērni un vīrs jau ilgstoši aizbraucis it kā naudu pelnīt. Sieviete dalījās, ka viņas ikdienas darbs ir lauka uzrakšana un kasavas stādīšana. Kad runājām par sapņiem un iecerēm, lauka uzrakšana bija vienīgais, par ko viņa spēja runāt un ar ko saistīja savu nākotni. Šī sieviete ir viena no tām, kam nekad nav bijusi iespēja izbraukt ārpus sava ciemata robežām un ieraudzīt dzīvi ārpus kasavas lauka.

Esam pateicīgi Dievam, ka viņš mūs lietoja pie šiem cilvēkiem, kuru ticība ir ļoti dažāda - kādi par garīgām vērtībām tikai aizdomājās, taču bija arī cilvēki, kas uzticēja Kristum dzīvi. Kādus iedrošinājām atgriezties no grēkiem, citus turpināt iet kopā ar Kristu dziļākā līmenī. To darot jutāmies ļoti svētīti,” misionāri dalās savās izjūtās par tikšanos ar vienkāršajiem ugandiešiem un rezumē: „Cilvēki šeit nav pieraduši domāt par tālāku nākotni un plānot”.

Līga Strikmate ar mazajiem ugandiešiem. (Foto: Facebook)

Ugandiešu bērniem patīk „Cūka griķos”

Misijas otrajā daļā misionāri no Eiropas devās uz Palisas novadu. Par to viņi ar laikmetazimes.lv dalās: „Šeit skola ir daudz lielāka un uz nodarbībām vienlaikus ierodas 600 bērni. Iepazīstinot viņus ar latviešu kultūru, bērni ar izbrīnu pētīja fotogrāfijas, kurās redzams sniegs, tramvajs un jūra, bet īpaši sajūsmā bija par latviešu deju „Cūka griķos”, ko rādījām. Mūsu dejošanas stils gan ir pavisam citādāks, nekā ierasts viņiem, taču dejošana Ugandā ir lielā cieņā. Daudzas spēles, ko rādījām un mācījām, viņiem šķita grūti saprotamas vai neinteresantas, bet, kad mikrofonā tika izziņotas dejošanas sacensības, bērnu acis iemirdzējās. Arī mēs tikām uzaicināti būt dalībnieku vidū, tomēr šajā jomā mums ir daudz ko mācīties.

Apmēram 46 bērni, kas dzīvo Palisas skolā, ir bāreņi. Lielākajai daļai vecāki ir miruši. Bībelē lasām par Dieva īpašajām rūpēm par bāreņiem un arī mēs vēlējāmies veltīt šiem bērniem vienu tikai viņiem domātu dienu. Rītu sākām ar kopīgu maltīti, kurā cienājām bērnus un kalpotājus, kas rūpējas par viņiem, ar čapati (populārs ugandiešu ēdiens, līdzīgs pankūkai) un banāniem. Bijām arī sagādājuši rīsus pusdienām, kas, salīdzinājumā ar ierasto ikdienas kasavas maltīti, viņiem bija kā svētki. Vēlāk viņi par to pat sacerēja un dziedāja dziesmu: „Cik priecīgi esam, jo šodien ēdām čapati un rīsus”.”

Savu stāstījumu par braucienu uz Ugandu misionāri noslēdz vārdiem: „Nekur citur mēs neesam redzējuši garīgās pļaujas laukus tik gatavus pļaujai. Cilvēki ir atvērti dzirdēt par Kristu un padziļināt jau esošās zināšanas. Jēzus teica saviem mācekļiem: „Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā”.”