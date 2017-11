ZPR uzskata, ka ar projekta "Sohjoa Baltic" aktivitātēm Latvijā tiks sperts plats solis bezvadītāju transporta izmantošanā, pētot, popularizējot un praksē pārbaudot iespējas sabiedriskā transporta sistēmā izmantot autonomus bezpilota elektriskos autobusus.

Ņemot vērā, ka autonomi transportlīdzekļi satiksmē ir jaunums visā Eiropā, un pašlaik tāda tipa transportlīdzekļus lielākoties izmanto slēgtās teritorijās - lidostās vai lielās ražotnēs -, projektā liels uzsvars tiks likts uz iesaistīšanos juridisko jautājumu risināšanā un sinhronizēšanā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Lielākajā daļā projekta dalībvalstu esošā likumu bāze pašlaik neļauj satiksmē pilnvērtīgi izmantot visas šādu transportlīdzekļu iespējas, un automašīnās nepieciešams "vadītājs", kurš var pārņemt vadību bīstamās situācijās. Tāpat nepieciešamas kompleksas izmaiņas vairākos likumos un noteikumos, lai precīzi noteiktu atbildības un satiksmes organizēšanu. Arī Latvijā plānots sākotnēji piedāvāt līdzīgu modeli, pirmo izmēģinājuma braucienu laikā autobusā vienmēr atrodoties pavadonim, līdzīgi kā pirmsākumos tas bija liftos, informēja Ieviņš.

Atrisinot šos jautājumus, Latvijā 2019.gada pavasarī un vasarā divās vietās - Jelgavā un Aizkrauklē - paredzēts vairāku nedēļu garumā rīkot bezpilota transporta testa braucienus. Tajos uzsvars tiks likts uz tā sauktajiem "pirmās/pēdējās jūdzes" savienojumiem - pasažieru transportēšanu, piemēram, no dzelzceļa stacijas līdz centram -, demonstrējot alternatīvas ierastajam sabiedriskajam transportam. Autonomie autobusi maršrutu veiks patstāvīgi - tie ar dažādiem sensoriem uztvers apkārtējo vidi un zinās, kad piebremzēt vai apstāties pilnībā, ja priekšā uzrodas šķērslis.

Tāpat projektā paredzēts izstrādāt operacionālos modeļus, kuros pašvaldībām tiks piedāvāti aprēķini un iespējas, kā tuvākā vai tālākā nākotnē šādus bezpilota elektriskos autobusus iekļaut pilsētas transporta plūsmā.

Projekts "Pārrobežu sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bezvadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu" tiek īstenots no 2017.gada oktobra līdz 2020.gada septembrim, tā kopējais budžets ir 3,8 miljoni eiro, no kā 2,8 miljonus eiro līdzfinansē Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma. "Sohjoa Baltic" apvienojušies partneri no Somijas, Igaunijas, Zviedrijas, Latvijas, Vācijas, Polijas, Norvēģijas un Dānijas.