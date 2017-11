Apmeklētājus izstādē gaida iepazīšanās ar pasaulē zināmām izglītības iestādēm no Lielbritānijas, ASV, Vācijas un Kipras. Skolēni un viņu vecāki varēs personīgi iepazīties ar ārzemju skolu direktoriem un vadošajiem speciālistiem, iegūt detalizētu informāciju par mācībām privātskolā gan pamatskolā, gan vidusskolā, sagatavošanas kursiem un iespēju doties uz vasaras skolu vai valodu nometni.

Izstādē piedalās divas skolas no ASV: "North Cedar Academy", kas atrodas Viskonsinas štatā, un, bez šaubām, unikālā mācību iestāde - "American Hebrew Academy", pasaulē vienīgā internātskola bērniem no ebreju ģimenēm. Pirmo reizi Latvijā ierodas "Berlin Branderburg International School" (BBIS) - vidusskola no Vācijas, kur jūs varat iegūt izglītību angļu valodā.

Saulaino Kipru pārstāvēs "American Academy Private School Limassol", kas piedāvā izglītības programmas no sākumskolas līdz vidusskolai, pamatojoties uz Lielbritānijas izglītības sistēmu.

Īpašu uzmanību ir pelnījis lielais slavenu britu skolu un koledžu dalībnieku skaits. Lielbritānija joprojām ir galvenais virziens vidējās izglītības iegūšanai ārvalstīs, lai pēc tam iestātos vadošajās britu universitātēs.

Izstādē piedalās šādas Lielbritānijas skolas: "Bromsgrove School", "Queen Ethelburga’s College", "Wells Cathedral School", "Sidcot School", "Ashford School", "Royal Russel School", "Tettenhall College", "Mander Portman Woodward MPW", "Earlscliffe College", "Rochester Independent College".

Tiem skolēniem, kuri vēl nav gatavi akadēmiskām mācībām, tiks prezentētas programmas starptautiskajos sagatavošanās centros, kā arī angļu valodas apgūšanas programmas apvienojumā ar aktīvu atpūtu, nodarbošanos ar mīļākajiem sporta veidiem un nodarbībām citos interešu pulciņos. Par to personīgi pastāstīs tādu skolu un kompāniju direktori kā "Academic Summer", "Etherton Education", "Earlscliffe" u.c.



Ekskluzīva ārvalstu privātskolu un valodu nometņu izstāde

2.decembrī Rīgā viesnīcas "Radisson Blu Hotel Latvija" konferenču centrā (Elizabetes ielā 55).

Izstādes darba laiks: 10.00 – 16.00

Ieeja bez maksas