Drošus "sarkanos" gāzes balonus nebūs jāizņem no aprites līdz šī gada beigām

Valdība šodien atbalstīja attiecīgus grozījumus noteikumos par transportējamām spiedieniekārtām.

Patlaban spēkā esošais regulējums paredz, ka gāzes baloni, kas tika laisti tirgū un nodoti lietošanā līdz brīdim, kad Latvijas teritorijā kļuva saistošas uz gāzes baloniem attiecināmās Eiropas Savienības (ES) tiesību normas (GOST baloni) var atrasties apritē līdz šī gada beigām pie nosacījuma, ja tiem ir veikta nacionālā tehniskā pārbaude un ir atzīts, ka GOST balons atbilst izvirzītajām prasībām.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) šā gada pirmajā pusē veica tirgus uzraudzības pasākumus. To ietvaros PTAC konstatēja, ka no visiem tirgū piedāvātajiem gāzes baloniem 80% ir GOST baloni. Gāzes balonu uzpildes stacijas, kas veic GOST balonu tehniskās pārbaudes kopumā 2015.un 2016.gadā ir pārbaudījušas 593 930 gāzes balonus, no kuriem 4051 GOST baloni jeb 0,7% tika atzīti par nederīgiem turpmākai lietošanai.

"Minētie uzraudzības rezultāti dod pamatu secinājumiem, ka gāzes balonu tirgū joprojām lielu īpatsvaru kopējā gāzes balonu skaitā ieņem GOST baloni. Turklāt tehnisko pārbaužu rezultāti liecina, ka normālos un paredzamos lietošanas apstākļos nav pamata uzskatīt, ka GOST balonu turpmākā lietošanas radītu apdraudējumu GOST balonu lietotājiem," pauda EM.

Apkopojot minētos faktus, EM ieskatā ir veicināma nevis nekavējoša GOST balonu izņemšana no tirgus, bet gan pakāpeniska gāzes balonu parka nomaiņa. Tāpēc noteikumos plānoti grozījumi, kas atceļ normu, ka GOST baloni ir jāizņem no tirgus līdz šī gada nogalei.

Tajā pašā laikā noteikumi tiek papildināti ar normu, ka papildus tiem GOST baloniem, kuri nav izturējuši tehnisko pārbaudi, no tirgus tiks izņemti arī GOST baloni, kuri ir sasnieguši ievērojamu vecumu, proti, 40 gadu slieksni kopš to ražošanas brīža. Minētā kārtība ļautu izņemt no tirgus visvecākos GOST balonus, par kuru drošības līmeni ir vislielākās bažas, taču atļautu turpināt lietot jaunākos GOST balonus. Tādējādi tiktu nodrošināta pakāpeniska gāzes balonu parka nomaiņa uz ES prasībām atbilstošiem gāzes baloniem.

Noteikumos arī paredzēts iestrādāt normu, kas paredz, ka visiem GOST baloniem pēc tehniskās pārbaudes ir jābūt aprīkotiem ar ventili, kas atbilst ES prasībām un attiecīgi ir marķēts ar "Pī" zīmi.

Jau ziņots, ka no 2015.gada 1.oktobra drīkst tirgot tikai tādus sašķidrinātās naftas gāzes balonus, kuriem veikta ārējā, iekšējā un hidrauliskā pārbaude, informēja Ekonomikas ministrijā (EM).