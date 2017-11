Rīgas domē sasauks ārkārtas sēdi saistībā ar Āgenskalna tirgus slēgšanu

LA pārstāvji rosinājuši sasaukt ārkārtas sēdi, lai saņemtu Rīgas domes skaidrojumus par plānotajām darbībām saistībā ar Āgenskalna tirgus slēgšanu.

Nākamā gada 1.janvārī uz nenoteiktu laiku plānots pārtraukt Āgenskalna tirgus darbību, ko Rīgas Centrāltirgus vadība pamato ar ēkas slikto tehnisko stāvokli. Iecere radījusi neizpratni vairāku Āgenskalna iedzīvotāju vidū, jo neesot skaidrs, kad tirgu varētu sākt atjaunot, kad un vai vispār varētu tik atsākta tā darbība.

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs (S) norādījis, ka tirgus rekonstrukcijai nepieciešami aptuveni desmit miljoni eiro, taču patlaban neesot skaidrs, kur tiks gūti līdzekļi tirgus rekonstrukcijai, jo tā neplāno izmantot tikai pašvaldības budžeta līdzekļus. Kā galvenos iespējamā finansējuma avotus Rīgas mērs minēja Eiropas Savienības (ES) struktūrfondus vai privāto investoru piesaisti.

Pārstāvot iedzīvotāju intereses, pret tirgus likvidāciju iestājusies arī partija "Latvijas attīstībai", kura rosinājusi sasaukt ārkārtas sēdi, lai saņemtu skaidrojumus par nākotnes plāniem saistībā ar Āgenskalna tirgus darbību.

"Šobrīd Āgenskalna tirgus slēgšana plānota bez acīm redzamiem iemesliem. Lai gan iedzīvotājiem ticis paziņots, ka nākamā gada janvārī tirgu slēgs, jo ēka ir ārkārtas stāvoklī - slēdziena no atbildīgajām iestādēm par to nav. "Tirgum ir izremontēts pagrabs, jumts, ieklātas flīzes, noasfaltēts iekšpagalms, tāpēc nav saprotams, kādēļ dome sākotnēji iegulda tirgus attīstībā, bet tagad pēkšņi izdomā to slēgt", norādījis partijas padomnieks Andris Bačkurs.

Kā ziņots, nākamā gada sākumā uz rekonstrukcijas laiku tiks pārtraukta Āgenskalna tirgus darbība.

Izvērtējot Āgenskalna tirgus vēsturiskā paviljona tehnisko stāvokli un tirdzniecības sarūkošās tendences tajā, Rīgas Centrāltirgus valde nolēmusi to sagatavot visaptverošai rekonstrukcijai. Ņemot vērā iecerēto darbu apjomu un veidu, rekonstrukcijas projekta realizēšanas laikā tirdzniecības process Āgenskalna tirgū tiks pārtraukts sākot no 2018.gada 1.janvāra.