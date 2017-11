Aicina uz ikgadējiem fonda "Viegli" ziemas koncertiem

Koncertu apmeklētājiem būs iespēja klausīties skaistākās dziesmas no visiem trīs fonda „Viegli” albumiem, kā arī jaunas, kuru mūzikas autori ir Imants Kalniņš un Raimonds Pauls.

Foto: Publicitātes foto

Ziemas koncertā „No patikšanas uz patikšanu” piedalīsies fonda „Viegli” mūziķi Renārs Kaupers, Jānis Holšteins – Upmanis (Goran Gora), Māra Upmane – Holšteine, Raimonds Gusarevs un Jānis Strapcāns, kā arī fonda „Viegli” draugi. Mūziķu sastāvs katrā koncertā var atšķirties.

„Laime sastāv no mirkļiem. Sēdi jūras krastā un nez no kā sajūties laimīgs. Arī patikšana ir tāds pats reizēm nesaprotamas un negaidītas laimes mirklis. Stāvi uz skatuves, dziedi un it kā no nekā jūti, ka tev patīk. Patīk šie cilvēki, kuri ir atnākuši. Patīk tavi skatuves biedri (ar kuriem pus pudu sāls jau esi kopā apēdis) un patīk dziesmas, kas skan. Bet patikšanas mēdz būt dažādas. Vienam - māte, otram - meita. Vienam - Kalniņš, otram - Pauls. Bet, ja pa vidu ir "viegla" patikšana, tad visam būtu jābūt kārtībā!” uzsver mūziķis, koncertu radošais vadītājs Jānis Holšteins – Upmanis.

Foto: Publicitātes foto

Lai koncerta apmeklētāji izbaudītu īpaši sirsnīgo svētku atmosfēru, stundu pirms pasākuma būs iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, piemēram, paviesoties Ziedoņa muzeja bibliotēkā, veldzēties ar ziemīgiem laikapstākļiem atbilstošiem dzērieniem, baudīt piparkūkas, nosūtīt mākslinieču Ievas Krūmiņas un Līga Kitchen zīmētās pastkartes saviem draugiem, vai arī iegādāties Ziemassvētku dāvanas no fonda „Viegli” pūra lādes – jauno I. Ziedoņa Dienasgrāmatu “No patikšanas uz patikšanu”, dzejas krājumu “Es skaitīju un nonācu pie Viena” u.c..

Foto: Publicitātes foto

Tā kā “Viegli” ziemas ieskaņu koncerti ir iecienīti arī ģimenēm ar bērniem, tad par radošiem pārsteigumiem pirms koncerta jau ceturto gadu rūpēsies zinātkāres centrs „Zinoo”.

Foto: Publicitātes foto

Biļetes uz „Viegli” Ziemassvētku koncertiem pieejamas interneta vietnē Ekase.lv. Biļešu cenas ir 25 Eiro. Pieejamas arī īpašas ģimeņu un bērnu biļetes.

Foto: Publicitātes foto

Koncertu laiki: svētdien, 10. decembrī plkst. 12.00, 16.00 un 20.00, pirmdien, 11. decembrī un otrdien, 12. decembrī plkst. 19.00.