Klāt mūzikas un mākslas festivāla “Bildes 2017” kulminācija

24. novembrī Rīgas Kongresu namā pulksten 19 notiks jauno grupu un “Bilžu” veterānu kopprojektu koncerts. Koncertu jau tradicionāli vadīs Andris Freidenfelds un tajā uzstāsies “Spole” un Valdis Rundzāns, “Mēnessputni” un Guntars Mucenieks, “Nando” un Nils Īle, “Četri vienā” un Andris Ābelīte, “R 45.vsk.” un Horens Stalbe, “The Creek” un Gundars Rullis, “NorMoon” un Normunds Jakušonoks, “Strapon” un Dambis, “Cryin’ White” un Urbix, “Flying Bra” un Karīna Tatarinova, “Fools on Parade” un Atis Ieviņš, Madara Dzintara un Imants Vanzovičs, “Audru” un Edgars Šubrovskis, “Matek” un Jana Čakste, “Raiņa iela 11” un Kārlis Kazāks, “Refleksija” un Raimonds Bartaševičs, “The Missing” un Ēriks Budēvics, “Lureaway” un Gvido Linga, “Careless Afterlife” u.c. Kopprojekti izpildīs gan savu, gan pieaicinātā veterāna dziesmu.

Andris Freidenfelds. (Foto: Haralds Elceris)



“Vienubrīd “Bildēs” vadīju arī veterānu koncertus, bet man tas nešķita tik interesanti, kā piedāvājums savulaik novadīt jauno grupu koncertu,” savā festivāla koncertu vadītāja vēsturē dalās Andris Freidenfelds. “Tā tos jauno koncertus vadu jau vairāk nekā desmit gadus. Man tiešām patīk, ka vienā vakarā var redzēt vismaz mazu daļu no tās milzīgās kaudzes, kas katru gadu saradusies jaunajā mūzikā. Interesanti papētīt, vai un kas tur pēc tam tālāk sanāk. Tāpat ir interesanti, kā pa gadiem mainās mūzikas virzība. Vienubrīd visi spēlēja kaut kādu grandžu. Pletēja tādu dusmīgu un domīgu mūziku. Tad pēc kāda laika parādījās daudz acid jazz. Pie sevis tad štukoju, ka acīmredzot Mūzikas akadēmijā ir bijis pūšamo instrumentu nodaļas izlaidums. Pēdējā laikā iestājusies totālā eklektika. Pagājušogad diapazons bija sākot no shoegaze līdz electroclash. Tas bija atspirdzinoši. Kaut kādu dullību tajā vakarā arī vajag. Un cepuri nost tiem veterāniem, kuri piekrīt piedalīties un pieiet tam ļoti atbildīgi. Viņi uzņemas to publikas “uzkačātāju” lomu, lai tie jaunie var sevi parādīt jau šo izplesto spārnu paspārnē. Piemērs ir tas pats Linga, kurš vienmēr atstāj iespaidu, ka ar šitiem džekiem spēlē kopā jau 20 gadus.”

25. novembrī plkst. 12.00 Rīgas notiks festivāla “Bildes 2017” koncerts bērniem. Šī ir nemainīga festivāla tradīcija jau ceturtdaļgadsimtu. Koncertu vadīs Igeta Gaiķe un Elizabete Lukaševiča. Tajā uzstāsies “Knīpas un knauķi”, “Podziņas”, “Dzeguzīte”, “Tev un Man”, “Tu un es”, “Vējā”, “Tri O”, Nila Īles mūzikas studija, “Poppy” un “Momo”, “Kolibri” un Juris Vizbulis, Gata Evelona mežradznieku ansamblis, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 2. deju klases “Ādažu taurenīši”, “Punktiņi” no Jūrmalas.

Knīpas un knauķi un Edīte Putniņa. (Foto: Festivāls "Bildes")



Savukārt pulksten 18.00 ar tradicionālo “Bilžu” veterānu koncertu noslēgsies 32. mūzikas un mākslas festivāls “Bildes”. Ilggadējiem “Bilžu” apmeklētājiem tā būs iespēja vienkopus redzēt lielu daļu to pašmāju mūziķu, kuri sevi jau spilgti apliecinājuši uz Latvijas mūzikas skatuves. Daudziem dalībniekiem “Bildes” jau sen ir ikgadēja kopā sanākšanas reize, ik pa laikam tieši festivālā izveidojot jaunus kopprojektus.

Koncertu vadīs Varis Vētra un tajā uzstāsies “Stiprās sievas” un Marhils, Guntars Račs, “Dzidriņas megasistēma”, r/a “Zvani”, “Nav miera laukos”, Armands Alksnis un draugi: Laura Teivāne, Jānis Bukums un “Suitu dūdenieki”, Varis Vētra, “Bague Duo” un Aija Vītoliņa, Akustisko ģitāru trio “AG 3o”, “Ducele”, Lolita Novikova, Einārs Vītols, Ints Teterovskis un “Moderans”, Jauno Jāņu orķestris, “Sandman”, Daiga Petkēviča, “Pērkons”, “Labvēlīgais tips” u.c.



Veterānu koncertu uzsāks gluži nesen Triju Zvaigžņu ordeni saņēmušais komponists Uldis Marhilēvičs kopā ar apvienību “Stiprās sievas”. Savukārt koncerta noslēgumā jau tradicionāli tiks izpildīta viņa komponētā festivāla himna “Tikai tā”, kam šogad tiek svinēta 30 gadu jubileja. Dziesmas tekstu 1987. gadā radīja jaunais dzejnieks Guntars Račs, kad uz “Bilžu” skatuves pirmoreiz uzstāties gatavojās “Liepājas brāļi”.

Ģirts Lūsis un "Labvēlīgais Tips". (Foto: Valdis Brauns)



25 gadu jubileju šogad atzīmē grupa “Labvēlīgais tips”, un “Bildes” bija viena no pirmajām skatuvēm arī šai vienībai. “Mana uzstāšanās “Bildēs” sākās ļoti diletantiski ar “1. prognozi”,” atminas grupas “Labvēlīgais tips” ģitārists Ģirts Lūsis. “Apsolījām, ka arī 1992. gadā uzspēlēsim foršu koncertu. Uz lielās skatuves. Datums bija sarunāts, bet ansambļa, protams, vairs nebija. Savācām kopā jaunu kolektīvu. Ticiet vai nē, uz skatuves bijām kādi 12! Un toreiz bija atļauts spēlēt veselu pusstundu! Varējām sevi labi parādīt savos krāšņajos tērpos… 25 gadus vēlāk atliek secināt, ka “Bildes” ir ļoti apsveicams pasākums, kas visu šo laiku tiešām ir noticis, neskatoties uz visādiem pārmaiņu vējiem, krīzēm un citām likstām apkārt. “Labvēlīgajam tipam” uzstāšanās festivālā ir kā skaista nostalģija – tāds mazs solītis iekšā tajā “Bilžu” rāmī.”

Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un bilesuparadize.lv.