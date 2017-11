Viņā salīdzināja, ka politika nevar pilnībā pastāvēt bez populisma, tāpat kā zupa nevar būt bez garšvielām, jo bez nelielas devas populisma politika nepiesaistītu cilvēkus tāpat kā bezgaršīgs ēdiens.

Reizē Pabriks norādīja uz pārspīlētā populisma negatīvo ietekmi, tāpēc arī grāmatas "The Rise of Populism: Lessons for the European Union and the United States of America" autori centušies sniegt atbildes, lai, tēlaini runājot, "zupa nebūtu pārsālīta".

EP parlamenta deputāts vērsa uzmanību arī uz diviem mūsu laikmeta fenomeniem, Viens no tiem ir dalījums starp klasiskajiem medijiem un sociālajiem tīkliem, kas parāda sabiedrības sašķeltību. Tradicionālajiem medijiem daļa sabiedrības pārmet plašākas informācijas nesniegšanu, piemēram, par patvēruma meklētāju darbībām Eiropas Savienības valstīs. Līdz ar to sociālie tīkli tiekot izmantoti kā alternatīvs kanāls, lai nosacīti ziņotu par situāciju "uz ielas".

Tāpat mūsdienās raksturīgi, ka vietējā mērogā dzīvojošie iedzīvotāji ir spiesti pieņemt globāla līmeņa lēmumus, lai gan cilvēkiem varbūt nav bijusi pietiekoša iespēja sagatavoties šādu izvēļu veikšanai, skaidroja politiķis. Pabriks arī atzina, ka populisms ir vērojams arī Eiropas Parlamentā.

Austrumeiropas politikas pētījumu centra (APPC) pārstāvji šodien prezentēja minēto grāmatu, kuras līdzredaktori ir APPC izpilddirektors Andis Kudors un Pabriks. Rakstu krājumā apskatīti jautājumi, kā populisms darbojas Baltijas valstīs, Vācijā, Nīderlandē, Francijā, Grieķijā, un kāda ir mediju loma populistisku vēstījumu izplatīšanā. Apskatīti arī citi aktuāli jautājumi, proti, kas ir populisms mūsdienās un kas veicina tā popularitāti, kāda ir bijusi tā loma un ietekme uz aizvadīto gadu pārsteidzošākajiem politisko notikumu iznākumiem Lielbritānijā, ES un ASV.

Grāmatas tapšanā ir piedalījušies pētnieki no Latvijas, Vācijas, Francijas, Lielbritānijas, Grieķijas un ASV, un tas tapis sadarbībā ar Eiropas Tautas partijas grupas EP un Konrāda Adenauera fonda atbalstu.