Viņš norādīja, ka Latvijā vīrieši visvairāk cieš no vardarbības sabiedriskajā telpā, bet sievietes no vardarbības ģimenē. Latvijā katra trešā sieviete cietusi no partnera vērstas vardarbības, turklāt šis rādītājs ir lielāks nekā Eiropā vidēji, piebilda ministrs.

Viņš atzīmēja, ka Latvijā joprojām ir liela tolerance pret vardarbību ģimenē. Cilvēki saprotot, ka īsti laba vardarbība ģimenē nav, tomēr nav gatavi iejaukties šādos gadījumos, turklāt arī tos īsti nenosoda.

Reirs norādīja, ka Labklājības ministrijai (LM) prioritāte ir, lai cilvēki justos droši un dzīvotu labklājībā, tomēr redzams, ka pieaugušie, kuri cieš no vardarbības, ir nelaimīgi, turklāt vardarbība ģimenē nes arī lielu ekonomisko zaudējumu valstij.

Šodien preses konferencē par pilotprojektu, kas īstenots kā pirmais posms Eiropas Savienības līdzfinansētā starpnozaru projektā "Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbību pret sievietēm gadījumiem", lai mazinātu vardarbības pret sievietēm gadījumus un iedrošinātu cietušos vērsties pēc palīdzības, kā arī ziņot par nodarījumu, ministrs norādīja, ka šī projekta uzdevums ir, lai katra iesaistītā institūcija pasper soli tuvāk cietušajām sievietēm un strādā viņu labā.

Pilotprojektu izstrādāja Tukuma novada eksperti, kuri nākuši klajā ar modeli, kā strādāt ar fiziskas, emocionālas un seksuālas vardarbības gadījumiem. Reirs uzsvēra, ka mērķis ir glābt cietušās sievietes no atkārtotas vardarbības, un, pēc ministra paustā, projektā redzama apbrīnojamu spēja sastrādāties dažādu jomu un profilu cilvēkiem, lai radītu nevis formālus soļus, bet tādus, kas tiešām dod rezultātu.

Reirs skaidroja, ka Tukuma komandas eksperti ēnoja cits citu, lai saprastu darba specifiku, kopā trenējās saprast cietušā psiholoģiju un izstrādāja anketu, kuru aizpilda policijas darbinieks pēc izsaukuma uz vardarbību ģimenē, turklāt pēc tam to nosūta sociālajiem dienestiem, kas tālāk turpina darbu ar sievietēm, kuras cietušas no vardarbības.

Ministrs ir pārliecināts, ka šī pilotprojekta rezultātā policisti labāk atpazīst vardarbību, turklāt tā rezultātā konstatēti daudzi gadījumi, par kuriem sociālais dienests nebija informēts.

Reirs norādīja, ka nākamgad pilotprojektu plānots paplašināt un sākt darbu vēl piecās pašvaldībās, lai arvien veiksmīgāk visā Latvijā radītu tādu nākotnes politiku, kurā institūcijas sadarbojas, lai palīdzētu un atbalstītu sievietes, kuras ģimenē cietušas no vardarbības.

Kā ziņots, lai mazinātu vardarbību pret sievietēm Latvijā un iedrošinātu sievietes ziņot un vērsties pēc palīdzības, LM sadarbībā ar Valsts policiju un biedrību "Centrs Marta", kā arī Tieslietu ministriju un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju īsteno Eiropas Savienības līdzfinansētu starpnozaru projektu "Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbību pret sievietēm gadījumiem".

Projekta mērķis ir izstrādāt, pārbaudīt un adaptēt praksē tādu institucionālo sadarbības modeli vardarbības pret sievieti gadījumu risināšanai, kas tiek balstīts uz sievietes, kas cietusi no vardarbības, vajadzībām un situāciju. Projektā tiks sagatavota un speciālistiem piedāvāta jauna rīcības shēma jeb ceļvedis, ko izmantot, lai novērtētu situāciju un rīkotos efektīvi katrā gadījumā.

Savukārt cietušās sievietes un arī līdzcilvēki, kas zina vai nojauš par ģimenē valdošo vardarbību, tiks uzrunāti ar šim nolūkam izstrādātiem un sagatavotiem informatīviem materiāliem.