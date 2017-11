Skaties, kā staro Liepāja! Liepājas muzeju izgaismo fantastisks Ziemeļu gars

Mākslinieku grupa „TURA YA MOYA” sešus metrus garo jūras konteineru pārvērtusi ceļojošā mediju mākslas laboratorijā, un ar to veikusi vairāk kā 12 000 kilometru, trijos gados apceļojot Grenlandi, Norvēģiju, Islandi, Dāniju un citas Skandināvijas valstis. Uz Liepāju jūras konteiners atceļojis no Orhūsas Dānijā, pa ceļam piestājot arī šī gada Lietuvas kultūras galvaspilsētā Klaipēdā. „Ziemeļu gars” ir ne tikai skatāms, bet arī saklausāms. Tas ir ziemeļu zemju valodas, mūzikas, dabas, dzīvesveida un tradīciju iedvesmots stāsts.

Projektam dots nosaukums „Ziemeļu gars” („ANERSAAQ – the Spirit of the North”), jo projekcijas tapušas, iedvesmojoties no katras pieturvietas noskaņas un netveramā gara, ziemeļvalstu dabas, arhitektūras, vēstures un kultūras.

Katrā no norises vietām mākslinieki rīko darbnīcas kopā ar bērniem un jauniešiem, lai mākslas valodā izteiktās idejas parādītu arvien jaunā mākslas konteinera ceļojuma galamērķī.

Skandināvijas valstu mākslinieku grupas „TURA YA MOYA” darbi ir plaši pazīstami visā pasaulē. Mākslinieki, mijiedarbojoties ar vidi un mākslas radīšanas procesā iesaistot bērnus un jauniešus, veido ziemeļu identitāti atspoguļojošas video un gaismas projekcijas un tās eksponē unikālās vietās - alās, kalnos, skābbarības torņos, pilīs, muzejos, vēsturiskā un laikmetīgā arhitektūras vidē.

„Ziemeļu gars” ievada decembra sākumā gaidāmās pirmās Ziemeļvalstu dienas Liepājā, kas noritēs no 7. līdz 10. decembrim.