Šīs sporta spēles notiek no 2009.gada, tajās politiķi spēlē minifutbolu, tenisu, badmintonu, galda tenisu, biljardu un šahu. Pirms Krievijas veiktās Krimas aneksijas pasākumā piedalījušies arī "Vienotības" politiķi Ainārs Latkovskis, Dzintars Zaķis un nacionālās apvienības politiķis Romāns Naudiņš, ZZS politiķi Uldis Augulis, Dana Reizniece-Ozola un Rihards Eigims un senāk arī tautpartijieši Mareks Segliņš un Jānis Eglītis.

Šogad uz sporta spēlēm devušies "Saskaņas" deputāti Ivans Ribakovs, Mihails Zemļinskis, Vitālijs Orlovs un ZZS deputāts Jānis Klaužs. Spēlēs Latvijas deputāti esot ieguvuši trešo vietu, piekāpjoties vien Baltkrievijai un uzvarētājai Krievijai.

Par Maskavā notiekošajām sporta spēlēm tikusi informēta Saeimas Sporta apakškomisija. Tās vadītājs Jānis Upenieks (V) uzsvēris, ka informējis apakškomisijas deputātus par pasākumu, bet izvēli atstājis komisijas deputātu ziņā. "Katru gadu pienāk ielūgums, mans pienākums ir informēt kolēģus. Attiecībā uz Krieviju un tās politiku man ir labi zināms Ārlietu ministrijas viedoklis, un pats šajās spēlēs nepiedalos. Vai pieņemt ielūgumu, paliek deputātu ziņā. Man nav tiesību aizliegt cilvēkiem piedalīties. Sarunās atgādinu ĀM viedokli," skaidrojis Upenieks.

Ribakovs apgalvojis, ka viņš un kolēģi par ceļu uz Maskavu esot maksājuši no savas kabatas. Jautāts par to, vai deputātiem no Latvijas pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos pienākas piedalīties šādā pasākumā, Ribakovs atbildējis: "Krievija ir mūsu kaimiņvalsts, un tas ir normāli, ka mēs sarunājamies."