Par Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajiem locekļiem ievēlēti Jānis Alnis, Maija Burima, Ausma Cimdiņa, Tālis Gaitnieks, Aigars Jirgensons, Tālis Juhna, Mārcis Leja, Sandra Lejniece, Valdis Pīrāgs, Aleksandrs Šostaks un Igors Šuvajevs.

Par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekļiem ievēlēti Aivars Bērziņš, Inguna Daukste-Silasproģe, Egils Ginters, Ivars Ījabs, Kristaps Jaudzems, Aigars Pētersons, Nils Rostoks, Aleksandrs Urbahs, Juris Vīksna, Ineta Ziemele un Sanita Zute.

Savukārt par Zinātņu akadēmijas ārzemju locekļiem ievēlēti - Valdis Bojarevičs no Lielbritānijas, Maija Kukļa no ASV un Zenons Lovkis no Baltkrievijas.

Par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekļiem ievēlēti - Ināra Tetereva un Boriss Teterevs.