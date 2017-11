Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes amatpersonas, veicot analīzi par zādzībām no privātmājām, konstatēja, ka Rīgas apkaimē un Zemgales reģionā no 1.oktobra līdz 16.novembrim ir pieaudzis zādzību skaits no privātmājām salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem. Šajā laikā reģistrētas 33 zādzības no privātmājām.

Likumsargi skaidro, ka, iestājoties rudenim, ātrāk paliek tumšs, kas atvieglo nozieguma izdarīšanu.

Kopumā zādzību izdarīšanas no privātmājām paņēmieni ir visdažādākie, piemēram, izsitot loga stiklu, atspiežot loga vai terases durvis, salaužot durvju slēdzi, iekļūstot mājā caur otrā stāva logiem, durvīm, kad cietušie atrodas mājas pirmā stāvā.

Klasiski zādzības tiek izdarītas, kad nama īpašnieki neatrodas mājās, taču pēdējā laika tendence liecina, ka daļu zādzību veic brīžos, kad saimnieki ir pārradušies mājās un atslēguši drošības sistēmu, skaidro likumsargi. Kamēr mājokļa saimnieki atrodas mājas pirmā stāvā, zagļi noziegumu veic otrajā stāvā. Šis fakts varētu norādīt uz to, ka garnadži privātmājas iepriekš novēro.

Valsts policijas rīcībā esošie video ieraksti no noziegumu vietām liecina, ka garnadži izmanto tumšas krāsas apģērbu un maskas, lai maksimāli paliktu neidentificējami. Analizējot reģistrētos kriminālprocesus par zādzībām no privātmājām, secināms, ka zagļi pārsvarā izvēlas apzagt mājas, kas atrodas meža tuvumā, lai pēc zādzības varētu maksimāli ātrāk atstāt nozieguma vietu un palikt nepamanīti.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Valsts policija aicina iedzīvotājus nekavējoties ziņot policijai par redzētām aizdomīgām personām un automašīnām savu dzīvesvietu tuvumā. Tāpat saimnieki aicināti savas prombūtnes laikā neatstāt logus vēdināšanas režīmā, bet diennakts tumšajā laikā ieteicams aizvilkt aizkarus, lai zagļi nevarētu izpētīt mājas iekārtojumu un vērtīgās mantas.

Policija arī iesaka nodrošināt mājas un saimniecības ēkas ar video novērošanas kamerām, signalizāciju vai kustības sensoriem, bet vērtīgās mantas glabāt seifā, kas ir atbilstoši nostiprināts pie kādas konstrukcijas.

Arī privātmāju teritorijā esoša suņa klātbūtne var atbiedēt zagļus, jo tie pievērš apkārtējo uzmanību un atsevišķos gadījumos zagļi nevēlas riskēt ar stāšanos pretī lielākam sunim, norāda Valsts policijā.