Rēna skaidroja, ka pārbaudēs notika sadarbībā Valsts policijas (VP) Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi. No apgrozības izņemti izstrādājumi no Āfrikas ziloņa, brūnā lāča un Eiropas ūdra, kuru vērtība kopumā sastāda 2500 eiro. DAP pārstāve norādīja, ka šo izstrādājumu vērtība galvenajos to patēriņa tirgos Rietumeiropā un Āzijā varētu pieaugt vairākas reizes.

Foto: Valsts policija

Noslēdzoties ekspertīzēm saistībā ar deviņu Eiropas ūdru ādu nelegālo tirdzniecību, tiks lemts par kriminālprocesa ierosināšanu. Savukārt pret ziloņkaula ilkņa un brūnā lāča ādas tirgoņiem uzsāktas administratīvā pārkāpuma lietvedības.

DAP un VP atgādina, ka tirdzniecība ar Latvijas īpaši aizsargājamiem dzīvniekiem un to izstrādājumiem ir aizliegta. Tāpat arī aizliegts tirgot Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas augu un dzīvnieku sugām (CITES) stingrākās aizsardzības pielikumā iekļauto sugu dzīvniekus.

DAP CITES nodaļas vadītājs Jēkabs Dzenis skaidroja, ka aizliegums attiecas arī uz šo sugu izstrādājumiem, pat ja tie iegūti no indivīdiem, kas audzēti nebrīvē vai iegūti pirms vairākiem desmitiem gadu.

"Tikai pateicoties Vašingtonas konvencijai daudzu dzīvnieku sugu, piemēram, ziloņu vai degunradžu, populācijas mūsdienās nav izmirušas. Turklāt, ņemot vērā nelegālās savvaļas sugu tirdzniecības saistību ar starptautiskajiem organizētās noziedzības tīkliem un bruņotajiem grupējumiem, efektīvai CITES ieviešanai ir nozīmīga loma sociālekonomisko un drošības problēmu risināšanā ne tikai apdraudēto sugu izcelsmes valstīs, bet globālā mērogā," pauda Dzenis.

DAP kopā ar VP Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi šogad konstatējusi un izņēmusi arī četrus kažokādu izstrādājumus ar vilka ādas apdari, vienu ocelota jeb "Leopardus pardalis" kažokādas jostu, peļu klijāna, vistu vanaga un meža pūces izbāžņa veidošanas ādas sagataves, koraļļus un lāčādu.