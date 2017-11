Intervijā "Neatkarīgajai" taujāts, cik stabili viņš jūtas Austrijā, Vaškevičs atteicis, ka "stabili mūsu pasaulē laikam var justies vien miroņi, un ij tad par to jāšaubās".

Savus nākotnes plānus Vaškevičs nav atklājis, vien sakot, ka galvenais esot saprast, "kas tev ir galvenais tagad, šobrīd. Tā ka - var sacīt, ka es ārstējos un mācos".

"Piedot slepkavām - tā ir augstākā cilvēka personisko īpašību pilotāža. Tas ir neiedomājami grūti. Es nezinu, vai esmu uz to spējīgs. Tagad viņi ir labākā situācijā: viņi dzīvo, viņiem ir vara, viņi dzer un izklaidējas dzimtenē. Un, šķiet, nedomā par to, ka sirdsapziņa noteikti piespiedīs cilvēku maksāt par sastrādāto. Tas ir dzīves likums, kurš darbojas vienmēr un bez aizturēm. No sirds vēlu viņiem saprast šo likumu. Bet, ciktāl runāt par manu labo vārdu, tas man ir, un neviens to nevar man atņemt," paziņojis Vaškevičs.

"Patlaban man ir priekšrocība pret maniem vajātājiem. Man pietika spēka no jauna pārkārtoties un paskatīties uz notiekošo ar citām acīm. Tas un arī krimināllietu materiāli, kurus ar milzīgām pūlēm savāca mana sieva Ināra, deva man skaidru izpratni par notikušā cēloņiem un vairākuma notikumu dalībnieku lomām. Laiks pilnīgi skaidri atklāja visu to melīgumu, kuru pār mani izgāza mani politiskie un kriminālie vajātāji. (...) Mani advokāti iesniedza tiesai visus manas krimināllietas falsifikācijas pierādījumus. Tie satur pamatu likumīgai šīs lietas izbeigšanai," turpinājis Vaškevičs.

Vaškevičs apgalvojis, ka Latvijā pret viņu turpinoties varas un specdienestu agresija. "Uzskatāmībai - pāris piemēri. Spriediet pats. "Vienotības" deputāts A.Latkovskis, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs, pauž savu attieksmi pret mani masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos ar nepamatotiem apvainojumiem. Viņa uzvedība lieliski iekļaujas manos manas slepkavības mēģinājuma un turpmākas vajāšanas skaidrojumos. Cits tās pašas komisijas loceklis - K.Seržants - šā gada 1.novembra sēdē nepamatoti paziņoja, ka medicīniskie slēdzieni par manu veselību, kurus es iesniedzu Austrijas tiesā un prokuratūrā, ir acīm redzami viltoti un nopirkti. Faktiski viņš apvainoja Austrijas varas iestādes korupcijā. Arī viņa pasāža pilnībā atbilst skaidrojumam, kāpēc mani mēģināja noslepkavot un turpināja vajāt."

Savukārt Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) Vaškevičam nav diez ko sekmējies, jo viņš atzīst, ka ieguvis vien "saskares pieredzi ar šo organizāciju". "Esmu informēts par to, ka Latvijas oficiālās personas ietekmēja manu sūdzību izskatīšanu ECT. Tajā skaitā - sniedzot melīgu informāciju par mani," paziņojis Latvijā apsūdzētais Vaškevičs.