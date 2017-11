"Jau ierasts šajās uzrunās dzirdēt par strēlniekiem, par 1918.gadu, bet ko tālāk? Līdz šim par nākotni gandrīz netika runāts, tāpēc tā ir pozitīva Vējoņa vakardienas svētku uzrunas iezīme," sacīja Rajevskis.

Politologs norādīja, ka kopumā svētku uzruna bijusi ar vairākām jaunām iezīmēm, jauna ar savu formu un vīziju. "To, ka prezidents runā par nākotni, sadzird arī diplomāti un citas ieinteresētās personas," sacīja Rajevskis.

Viņš piebilda, ka Vējoņa svētku uzrunā varēja saklausīt arī ļoti diplomātiski paustu Latvijas mērķi ciešākai integrācijai tā dēvētajā "pirmā ātruma Eiropā". "Prezidents pauda, ka gribam būt nevis starp tām valstīm, kuras nogaida un skatās, kas notiks tālāk, bet gan starp tām valstīm, kuras ir proeiropeiskās integrācijas virzītājas," skaidroja Rajevskis.

Politologs norādīja, ka pozitīva iezīme bija arī Vējoņa paustais atbalsts izglītības reformai. "Tā ir viena no smagākajām jomām, kurās notiek reformas, un reformām nav viennozīmīga atbalsta no visām iesaistītajām pusēm. Tāpēc šāds svētku uzrunā paustais atbalsts vērtējams kā drosmīgs," sacīja Rajevskis.

Politologs Filips Rajevskis.

Kā ziņots, Vējonis sestdien savā svētku uzrunā norādīja - lai Latvija uzplauktu un dzīve kļūtu labāka, ne mirkli nedrīkst apstāties pie sasniegtā.

"Tomēr, lai mūsu zeme uzplauktu un dzīve kļūtu labāka, mēs ne mirkli pie sasniegtā nedrīkstam apstāties. Latvija būs ilgdzīvotāja, jo mums ir brīvība veidot pašiem savu nākotni, un tā ir jāizmanto," pārliecināts Vējonis.

Valsts prezidents uzsvēra, ka nākotne pieder mūsu bērniem un mazbērniem, un vērtīgākais, ko tiem var dot, ir laba izglītība. Tādēļ viņš aicināja turpināt sākto ceļu uz zināšanu sabiedrību, kā arī atbalstīt tos, kuri patlaban cīnās par nākotnes cienīgu izglītību un to, lai bērni ietu uz skolu ar prieku un būtu gatavi rītdienai.

Mēs esam Eiropas valsts, bet arī šeit ir daudz darāmā, pauda Vējonis, uzsverot, ka, lai kļūtu par daļu no aktīvās Eiropas, jau tuvākajā desmitgadē mums jākļūst no ņēmējiem par devējiem - no bikliem ienācējiem Eiropas Savienībā par tās tālredzīgiem veidotājiem. "Tā sevi apzinoties, mēs turpinātu veidot Eiropu kā atvērtu un daudzveidīgu, kā demokrātijas paraugu pārējai pasaulei," uzsvēra Valsts prezidents.

Vējonis tāpat atgādināja, ka nākamais ir ne tikai svētku, bet arī Saeimas vēlēšanu gads. Nākamajā rudenī katram personīgi būs jāpieņem lēmums, kam uzticēt tiesības pārstāvēt Latvijas sabiedrību un pienākumu vest valsti uz priekšu, norādīja Valsts prezidents.