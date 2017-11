Vējonis uzsvēra, ka šodien sākas Latvijas simtais gads, savukārt gadsimts mūsu brīvībai nozīmē mēru, kas ir tuvāks mūžībai nekā cilvēka mūžam. "Tas ieraksta valsti vēsturē ar lielo burtu," viņš sacīja.

Prezidents pauda, ka Latvija nav tikai vārds - tā ir ticība brīvībai, kas nodota no paaudzes paaudzei, ne reizi vien maksājot par to visaugstāko cenu. Tāpat tā ir arī zeme, kādas nav nekur citur. "Latvija - tie esam mēs, šeit un tagad," akcentēja Vējonis.

Valsts vadītājs norādīja, ka ikvienam no mums ir savs stāsts par Latviju un viņš vēlētos, lai tas būtu gadsimtu garš stāsts par mūsu brīvību. "Šodien zem sarkanbaltsarkanajiem karogiem es droši varu teikt - mēs uzvarējām," piekodināja prezidents, aicinot atzīmēt simtgadi godam, jo "nav lielāka iemesla svinēt kā brīvība, un tautai nav lielāka lepnuma kā sava valsts".

"Okupācijas laikā vārdi "Dievs, svētī Latviju" bija bīstami un aizliegti, savukārt šodien mēs varam droši dziedāt savu himnu, droši kā vēl nekad," sacīja Valsts prezidents, skaidrojot, ka mēs ne tikai varam, bet arī gribam un protam sargāt savu valsti. "Tā ir mūsdienīga un brīva valsts, kas daudziem ir paraugs," vērtēja prezidents.

"Valsts dibināšanas brīdī mums bija ideja par neatkarību, mums bija griba pieņemt šo lēmumu, un bija kopīgs spēks to īstenot, lai uzceltu visu no pašiem pamatiem," uzrunu turpināja Valsts prezidents, uzsverot, ka šodien mums pieder nesalīdzināmi vairāk.

"Tomēr, lai mūsu zeme uzplauktu un dzīve kļūtu labāka, mēs ne mirkli pie sasniegtā nedrīkstam apstāties. Latvija būs ilgdzīvotāja, jo mums ir brīvība veidot pašiem savu nākotni, un tā ir jāizmanto," pārliecināts Vējonis.

Valsts prezidents uzsvēra, ka nākotne pieder mūsu bērniem un mazbērniem, un vērtīgākais, ko tiem var dot, ir laba izglītība. Tādēļ viņš aicināja turpināt sākto ceļu uz zināšanu sabiedrību, kā arī atbalstīt tos, kuri patlaban cīnās par nākotnes cienīgu izglītību un to, lai bērni ietu uz skolu ar prieku un būtu gatavi rītdienai.

Mēs esam Eiropas valsts, bet arī šeit ir daudz darāmā, pauda Vējonis, uzsverot, ka, lai kļūtu par daļu no aktīvās Eiropas, jau tuvākajā desmitgadē mums jākļūst no ņēmējiem par devējiem - no bikliem ienācējiem Eiropas Savienībā par tās tālredzīgiem veidotājiem. "Tā sevi apzinoties, mēs turpinātu veidot Eiropu kā atvērtu un daudzveidīgu, kā demokrātijas paraugu pārējai pasaulei," uzsvēra Valsts prezidents.

Vējonis tāpat atgādināja, ka nākamais ir ne tikai svētku, bet arī Saeimas vēlēšanu gads. Nākamajā rudenī katram personīgi būs jāpieņem lēmums, kam uzticēt tiesības pārstāvēt Latvijas sabiedrību un pienākumu vest valsti uz priekšu, norādīja Valsts prezidents.

Viņš atgādināja par Satversmē rakstīto, ka vara pieder tautai, un aicināja rīkoties tā, lai tas nepaliktu tikai likuma burts. "Esiet gatavi rīkoties! Sekojiet līdzi valsts lietām, aizstāviet savas intereses, diskutējiet, runājiet. Domājiet paši un iesaistiet savus tuvākos. Izmantojiet visas Satversmē dotās iespējas!" viņš mudināja.

"Mēs zinām savas neatkarības cenu. Vēl daudzviet pasaulē cilvēki būtu gatavi atdot visu - par savu valsti. Mums tā jau ir. Mums tas ir iemesls ne tikai svinībām, bet arī atbildībai, un tas ir labākais iemesls nepalikt malā. Šeit, pie Brīvības pieminekļa un pie ekrāniem, es jūs aicinu - nepalieciet malā!" mudināja prezidents.

Viņš uzsvēra, ka nekad nav par vēlu mācīties, nekad nav par vēlu lepoties ar savu tautu un stiprināt savu valsti. "Un ir īstais laiks kopā turpināt veidot mūsdienīgu, demokrātisku un atvērtu Latviju - tā, lai mēs plauktam un pārstedzam pasauli vēl simtiem gadu," pauda Vējonis.

Prezidents aicināja svinēt šo simtgadi un dzīvot katru dienu tā, lai nākamajā 18.novembrī ikviens no mums ar vēl lielāku lepnumu un pārliecību varētu teikt - "Es esmu Latvija."