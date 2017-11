Krastmala bija blīvi pārpildīta cilvēkiem. Parādi vērot ieradušās daudzas ģimenes ar bērniem, jaunieši, kā arī vecāki cilvēki. Vairāki mazākie parādes apmeklētāji to vēroja, sēžam uz pieaugušo pleciem.

Daudziem pie apģērba piespraustas sarkanbaltsarkanās lentītes, bet citi tur rokās nelielus Latvijas karodziņus. Dažiem līdzi ir arī lieli valsts karogi, kas plīvo, pacelti virs sanākušo galvām. Atsevišķi cilvēki uzvilkuši cepures Latvijas karoga krāsās, bet biežāk var manīt šalles ar tautiskiem rakstiem.

Sarkanbaltsarkanās lentītes pie krūtīm piesprauduši arī parādes dalībnieki, tai skaitā Latvijas sabiedrotie no citām valstīm.

Atšķirībā no aizvadītā gada šogad laikapstākļi bija labvēlīgi arī helihopteru izrādīšanai. Debesīs virs Daugavas varēja redzēt divus Nacionālo bruņoto spēku helihopterus - vienam bija piekārts Latvijas, bet otram - NATO karogs. Tāpat gaisā pacēlās Valsts robežsardzes helihopteri.

Pirms parādes ar militāro spēku vienībām sasveicinājās Valsts prezidents Raimonds Vējonis, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS), Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš un parādes komandieris, Jūras spēku komandieris Ingus Vizulis.

Pēc tam Valsts prezidents teica uzrunu, sveicot sanākušos Latvijas dzimšanas dienā.

Vējonis uzsvēra, ka mūsu valsts ir, pateicoties Latvijas armijai. "Pirmā pasaules kara tranšejās norūdītajiem karavīriem toreiz līdzās stājās gan sirmi veterāni, gan skolēni un studenti, gan bēgļi un vienkārši strādnieki. Tos vienoja gluži pārdabisks spīts, drosme un ticība idejai. Idejai par savu valsti," teica Valsts prezidents.

Viņš turpināja, sakot, ka šis gadsimts ir atnesis straujas izmaiņas, jauna veida apdraudējumus un izaicinājumus. "Tomēr kā valsts bruņoto spēku augstākais vadonis es varu teikt ar pārliecību: mēs esam gatavi aizstāvēt savu valsti," uzsvēra Vējonis.

Kopējās mācībās un starptautiskajās misijās Latvijas armija ir pierādījusi, ka tā drosme un disciplīna, kas kādreiz palīdzēja izkarot brīvību, nav zudusi, pārliecināts Vējonis. Turklāt tagad Latvija palīdz stiprināt drošību arī citās valstīs. "Mēs ne tikai ņemam, bet arī dodam," atzīmēja Valsts prezidents.

Viņš sacīja, ka šoreiz parādē varēs redzēt, kā noris bruņoto spēku tehniskā attīstība, kas gada laikā ir paveikts. Vējonis sanākušajiem arī atgādināja, ka, palielinot valsts aizsardzības finansējumu, tiek turpināta Latvijas armijas modernizācija, tiek attīstītas jaunas spējas un stiprināta valsts drošība.

Prezidents pateicās Latvijas sabiedrotajiem, kā arī tiem, kuri ikdienā rūpējas par valsts iekšējo drošību - ugunsdzēsējiem un glābējiem, policistiem un robežsargiem. Pateicību viņš veltīja arī visām ģimenēm, jo īpaši mātēm un tēviem, kuru atbalsts spēcina karavīrus aktīvajā dienestā.

Uzrunu Valsts prezidents noslēdza, sakot, ka Latvija militārajā ziņā vēl nekad nav bijusi tik stipra un droša, tomēr ar to vien nepietiek, jo mūsdienās valsts drošība nozīmē daudz vairāk nekā tikai fizisku aizsardzību. "Ikviens no mums var padarīt Latviju drošāku. Ikviens no mums var padarīt Latviju stiprāku. Uzņemoties atbildību par savu izvēli un rīcību, iestājoties par savu valsti un stiprinot to ik dienas ar darbiem un ar vārdiem," sacīja Vējonis.

Parādē piedalās vairāk nekā 1000 karavīru, zemessargu, robežsargu, policistu, ugunsdzēsēju un jaunsargu. Aizsardzības ministrija šo valsts svētkiem veltīto militāro parādi raksturojusi kā vērienīgāko kopš neatkarības atjaunošanas.

Parādi šogad apmeklē arī daudzi goda viesi.

Militārās parādes ierindas priekšgalā soļo Jūras spēku karavīri ar Latvijas armijas karogu. Aiz Jūras spēku karogu grupas karogu nes gan NATO spēku integrācijas vienības, gan triju Baltijas valstu kopējās militārās izglītības iestādes - Baltijas Aizsardzības koledžas - karoga grupa.

Parādē ar karoga grupu piedalās arī sabiedroto spēku karavīri no Dānijas, Vācijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Zviedrijas un ASV.

Latvijas bruņotos spēkus parādē pārstāv Mācību vadības pavēlniecības apakšvienības - Nacionālā aizsardzības akadēmija, Instruktoru skola, Kājnieku skola, Štāba bataljons, Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde, Kanādas vadītā NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupa, Gaisa spēki, Jūras spēki un Zemessardze. Nacionālo bruņoto spēku orķestris nodrošina parādes muzikālo noformējumu. Tāpat parādē piedalās vienības no Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī no Jaunsardzes.