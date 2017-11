Šobrīd Indrikovs ir pasniedzējs Daugavpils Universitātē. Un tieši kolēģi bija tie, kas viņu šim augstajam valsts apbalvojumam izvirzīja. Tiesa, lai sagādātu pārsteigumu, tas darīts viņam nezinot. "Viņi aprakstīja viņa bagāto profesionālo mūžu, ko viņš veltījis Latvijai un, tai skaitā, minēja viņa lomu Iekšlietu ministrijas aizstāvībā barikāžu laikā, OMON uzbrukuma laikā. Arī faktu, kas ir vispārzināms, ka viņš ir viens no tiem, kas dibināja Policijas akadēmiju, ko arī ilgstoši vadīja, tāpēc mēs ar lielu cieņu lēmām," stāsta Ordeņu kapitula kanclere Kārina Pētersone.

Taču Ordeņu kapituls īsi pēc lēmuma par Atzinības krusta piešķiršanu paziņošanas saņēma Indrikova iesniegumu, ka viņš no apbalvojuma atsakās. Nekas cits neatlika, kā viņam atņemt piešķirto apbalvojumu. Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis uzskata, ka jebkuram cilvēkam ir tiesības būt izvirzītam un ir tiesības atteikties no šī valsts apbalvojuma, lai kādi arī motīvi būtu. "Ja man vajadzētu raksturot vienā vārdā profesoru - teiktu goda vīrs. Ja profesors ko dara - dara labi, vai nedara. Domāju, ka šajā gadījumā tā ir līdzīga situācija - ja profesoram bija kāds iemesls, viņš bija pamatots un šis lēmums ir izsvērts," saka Daugavpils Universitātes rektors Barševskis.

Atteikuma iemeslu Indrikovs nav izpaudis ne saviem augstskolas kolēģiem, ne Ordeņu kapitulam. "Saņemot Indrikova kunga iesniegumu, kur viņš tā ļoti kautrīgi minēja, ka viņam nav nekādu citu nopelnu kā tikai tēvijas mīlestība un par to jau neapbalvojot. Tādā paradoksālā kārtā mūsu lēmums bija formulēts - par tēvijas mīlestību un mūžu, kas veltīts tēvzemei. Tāpēc bija tik ļoti bēdīgi. Iemesli man nav zināmi. Es vienīgi ar sievišķīgu intuīciju sapratu, ka viņam kaut kas sāp no tā, kas noticis viņa profesionālā mūža laikā un viņš tām sāpēm nav ticis pāri," stāsta Ordeņu kapitula kanclere.

Arī bijušie kolēģi no iekšlietu sistēmas norāda, ka Indrikovs arī jau agrāk esot attiecies no virzīšanas dažādiem apbalvojumiem. Raidījumam ar pašu Indrikovu neizdevās sazināties. Profesors ar Daugavpils Universitātes starpniecību aicinājis sabiedrību respektēt viņa lēmumu.

Līdzšinējā statistika par valsts apbalvojumu piešķiršanu atklāj, ka kopumā no valsts apbalvojumiem atteikušās 17 personas. Visvairāk - Gunta Ulmaņa prezidentūras laikā, kad no piešķirtā valsts apbalvojuma atteikušās 12 personas. Vairas Vīķes - Freibergas prezidentūras laikā saņemti trīs atteikumi, Valda Zatlera prezidentūras laikā – neviens. Toties Zatlera prezidentūras laikā vienai personai pēc apbalvojuma saņemšanas Atzinības krusts ticis atņemts. Andra Bērziņa prezidentūras laikā viena persona atteikusies no valsts augstākā apbalvojuma. Un kopš Rīgas pils saimnieks ir Raimonds Vējonis no Atzinības krusta saņemšanas atteikušās tagad jau divas personas.