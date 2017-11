Rīgas domes grantu programmas „Atspēriens" finansējumu iegūst astoņi jaunie uzņēmēji

Par „Atspēriena" šīs sezonas uzvarētājiem ir kļuvuši SIA „Robo Hub", SIA „Tribaso", SIA „EHO", SIA „Positive Company", SIA „Sportlex", SIA „Simple Way Engineering", SIA „CastPrint" un SIA „Velovieta".

Šis bija pirmais „Atspēriena" konkurss, kura žūrija bija arī sabiedrība. Par finālistu desmit biznesa video prezentācijām varēja nobalsot no 30. oktobra līdz 13. novembrim. Balsot varēja vienu reizi dienā, izmantojot vienu no sociālo tīklu Facebook vai Draugiem.lv kontiem. Kopējais saņemto balsu skaits bija gandrīz 27 000.

„Mazais bizness un uzņēmējdarbība ir viens no Rīgas attīstības dzinējspēkiem. Rīga ir uzņēmējdarbībā aktīvākais reģions Latvijā, ko apliecina arī pēdējie „Lursoft" dati. Atbalstot uzņēmējus, mēs atbalstām savu pilsētu un valsti. Esam gandarīti, ka šoreiz konkursa rezultāti bija atkarīgi arī no sabiedrības izvēles," laureātu apsveikšanā uzsvēra Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Armands Krūze.

„Mazais bizness ir liels bizness. Rīgā, Latvijā un visā pasaulē mazais un vidējais bizness veido aptuveni 90% no visiem biznesiem, turklāt tas nav vienkārši liela biznesa miniatūra kopija. Manuprāt, mazais bizness noteikti ir kas vairāk, tas ir drosme darīt šodien nevis rīt vai nākamnedēļ, vēlme ko sasniegt, kas ir lielāka par bailēm no neizdošanās. Un to mēs lieliski redzam arī šī gada „Atspēriena" laureātos. Ar katru no jums patiesi lepojamies un novēlam sasniegt savus mērķus. No savas puses, mēs, ALTUM sniegsim jums atbalstu šajā aizraujošajā uzņēmējdarbības ceļā," norādīja AS „Attīstības finanšu institūcija Altum" (ALTUM) valdes locekle Inese Zīle.

Pēc finālistu sumināšanas pasākumā, aktivitātes „Atspēriena Mentoru kluba" gaitā ikvienam interesentam bija iespēja uzklausīt trīs mentoru, „Atspēriena" laureātu, pieredzes stāstus – Agri Ņikitenko no uzņēmuma SIA „RobotNest", Ingu Blumbergu no SIA „HEBE" un Solvitu Kostjukovu no SIA „ALINA". Gan uzņēmējus, gan pilsētas iedzīvotājus un viesus visas dienas garumā Rīgas Centrāltirgus gastronomijas paviljonā priecē produktu un pakalpojumu demonstrācijas un iespēja iegādāties programmas „Atspēriens" iepriekšējo gadu laureātu produkciju.

Pasākums Rīgas Centrāltirgus gastronomijas paviljonā ieskandināja arī „Mazā biznesa dienu" visā Latvijā, kas notiek 18.novembrī. Iniciatīvu „Atbalsti mazo biznesu" organizē Latvijas Biznesa savienība. „Mazā biznesa diena" norisināsies jau piekto gadu. Pašlaik iniciatīva „Atbalsti mazo biznesu" apvieno vairāk nekā 5800 uzņēmumu, kuri iepazīstina ar sevi bezmaksas interneta vietnē.