Līdz ar to Bērziņš esot vienīgais visā cietumā, kura vadā rokudzelžos. Tāpat viņam jāmitinās šaurā kamerā, kuru esot pārņēmuši insekti. Bērziņš feisbuka kontā rakstīts rakstīts:

„Liberecas tiesnesis Lukašs Korpass, kurš pieņēma lēmumu par manu izdošanu Latvijai, parakstīja tekstu par to, ka esmu uzbrucis policistam, ka mēģināju viņam sabojāt veselību, ka esmu turēts aizdomās vairāku kriminālnoziegumu paveikšanā pret vienu policistu. Uz lietas izmeklēšanas laiku tikšu pārcelts uz Litomeržices cietumu. Mani uzreiz deportēja uz Litomeržici, ievietoja mazā, apbružātā kamerā ar papildus režģi uz loga, ar kaut kādiem insektiem gultā. Mani vienīgo šajā cietumā izved no kameras ar roku dzelžiem. Sakari ar ārpasauli ir aprauti.

Eiropas Savienība? Taisnība? Demokrātija? Drošība? Man tagad būtu rūgti jāsmejas. Bet smiekli nenāk.

Čehijas represīvā mašīna, solidarizējoties ar Latviju, neizlaiž mani no saviem zobratiem. Tai vieglāk bez pamata samalt cilvēku, nekā atlaist brīvībā”.

Konflikts ar vienu no cietumsargiem viņam izvērties 28. oktobrī, kad Bērziņš pa cietuma kameras durvju lodziņu laicīgi neesot paspējis satvert viņam pasniegtās tetrapakas ar karstu ūdeni un to izšļakstījis uz cietumsargu, kas to uzskatījis par arestanta uzbrukumu un par to iesniedzis sūdzību. Līdz ar to pret Bērziņu uzsākta izmeklēšana. Pats Bērziņš šo incidentu sauc par pret sevi vērstu provokāciju.

Anša Ataola Bērziņa kamera Litomeržicas cietumā nav diezko plaša. Tās plānu ieslodzītais publicējis sociālajos tīklos. (Foto: Facebook)

Portāls Kasjauns.lv jau rakstīja, ka par piedalīšanos tā dēvētajā bruģa revolūcijā dziesminiekam un folkloristam Bērziņam, kurš liktenīgajā dienā Saeimas logos meta bruģakmeņus, Rīgas apgabaltiesa pērnā gada februārī piespriesto nosacītās brīvības atņemšanas uz vienu gadu un astoņiem mēnešiem vietā noteica reālu cietumsodu, jo Bērziņš nebija savlaicīgi atzīmējies policijā un probācijas dienestā. Šo sodu Bērziņam piesprieda aizmuguriski, jo viņš bēguļoja no Latvijas likumsargiem.

Šopavasar viņu aizturēja Čehijas policija un tās tiesa Libericā nolēma izdot Bērziņu soda izciešanai Latvijā. Tomēr birokrātijas dzirnas maļ lēni un Bērziņš vēl nav deportēts uz Latviju. Tiek pieļauts, ka Bērziņš arī Ziemassvētkus sagaidīs Čehijas cietumā.