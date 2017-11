Gaismas festivālā „Staro Rīga” šogad būs apskatāma 35 objektu ekspozīcija

Festivāls arī šogad turpina tradīciju sveikt Latviju dzimšanas dienā, vairojot gaismu un dzīvespriecīgu kopības sajūtu, izgaismojot Rīgas ielas un ēkas, parkus, laukumus un pagalmus. “Staro Rīga 2017” iezīmē gaismas ceļu uz Latvijas simtgadi un festivāla šī gada tēma ir “Uz zvaigznēm”.

Tā kā festivāls ir viens no Latvijas valsts simtgadei veltītiem pasākumiem, tad vairāki objekti akcentē valstiskās vērtības un patriotisko noskaņu. Sākot no 18. novembra vakara Brīvības piemineklis izgaismosies īpašā gaismas uzvedumā, bet negaidītāku pieredzi apmeklētājiem piedāvās Latvijas Republikas Saeimas un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu projekts, aicinot ikvienu no mums iejusties Brīvības pieminekļa tēlā un uz mirkli savās rokās turēt Latvijas brīvību simbolizējošās zvaigznes.

Šogad gaismas festivāls „Staro Rīga” notiks jau 10. reizi, un apmeklētājiem visdažādākās gaismas instalācijas būs apskatāmas no plkst.17.00 līdz 23.00.

10. gaismas festivālā „Staro Rīga” ir trīs programmas: festivāla pamatprogramma “Uz zvaigznēm”, starptautiskā programma, kurā ar saviem darbiem piedalās mākslinieki no dažādām pasaules valstīm, kā arī festivāla apmeklētājiem jau labi pazīstamā līdzdalības programma “Rīgas karnevāls”, kurā ar gaismas objektiem pilsētvidē piedalīsies dažādi uzņēmumi, institūcijas un privātuzņēmēji.

Gaismas festivāla programmā iekļauti arī pilsētas svētku noformējuma objekti. Jēkaba laukumā izvietotā “Laika ādere”, kas ir kā maģisks gaismas sveiciens Latvijas iedzīvotājiem valsts simtgadē, ļaus katram izjust savu nozīmību un piederību, izejot caur 4. dimensiju, jo tieši cilvēka enerģija ir tā, kas to iededz un liek tai spīdēt spožāk. Vides mākslas instalācija “Simbioze”, kas ir apskatāma Vērmanes dārzā, radot trīs laika dimensiju – pagātnes, tagadnes un nākotnes mijiedarbību. Savukārt vides gaismas objekts ”Ugunskurs” Brīvības bulvāra alejā ir kā apliecinājums, kas vieno un liek atcerēties, pieminēt un īpaši iezīmēt Latvijas simtgadi.

Informācija par gaismas festivāla objektiem, to autoriem, objektu aprakstiem elektroniskā formātā būs pieejama tīmekļa vietnē www.staroriga.lv, kā arī drukātā veidā bukletos, kas būs atrodami informācijas centrā pie Laimas pulksteņa.

Gaismas festivālu organizē Rīgas dome, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.