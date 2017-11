Ierodoties notikuma vietā, policiste pamanīja aptuveni vienu un trīs gadus vecus bērnus skraidām vienus pašus. Tikmēr viņu māte ar aizmiglotu skatienu staigāja apkārt. Mātei lūgts parūpēties par bērniem. Sieviete negribīgi aizgāja vienai no meitām pakaļ, to sagrābjot aiz kapuces atvilka atpakaļ. Mirkli vēlāk iereibusī sieviete, policistei atstājot jaunāko meitu, devās pakaļ vecākajai meitai, taču, nogriežoties ap stūra, pazuda no redzesloka un tā arī neatgriezās.

Foto: Ekrānuzņēmums

Policiste ar mazo meitenīti palika uz vietas, bet pārējie kārtības sargi, kuri ieradās notikuma vietā, apsekoja tirgus teritoriju un iereibušo māti ar bērnu pamanīja nesteidzīgi pastaigājamies otrā tirgus pusē. Sieviete aicināta atgriezties pie otra bērna, taču viņa sāka kliegt un lamāties ar cieņu aizskarošiem vārdiem. Atgriežoties pie otra bērna, pārkāpēja turpat uz grīdas nogūlās un atteicās pamest tirgus teritoriju, tāpēc satverta aiz abām rokām, piecelta kājās un izvesta ārā. Sieviete centās izrauties no tvēriena, iespēra policistam ar kāju un mēģināja arī iekost. Ar savu uzvedību, viņa satrauca bērnus, kuri sāka raudāt.

Bērnu māte aizturēta un ievietota operatīvā transportlīdzekļa pagaidu aizturēšanas nodalījumā. Vienlaikus izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, lai pārbauda abu meiteņu veselības stāvokli.

Likumsargi mēģināja telefoniski sazināties ar bērnu tēvu un vecmammu, kas varētu uzņemties rūpes par bērniem līdz mātes atžirgšanas brīdim. Ne viens, ne otrs uz telefona zvaniem neatbildēja.

Policisti sagaidīja mediķus, kuri konstatēja, ka meitenēm hospitalizācija nav nepieciešama. Brīdī, kad lemts par bērnu nogādāšanu krīzes centrā, pie policistiem piesteidzās meiteņu tēvs un vecmamma. Vīrietis skaidroja, ka neesot zinājis, ka māte alkohola reibumā ar meitām devusies uz tirgu. Sarunas laikā nekas neliecināja, ka bērnu tēvs būtu lietojis alkoholu. Lai pārliecinātos par bērnu drošību, policisti tēvu ar atvasēm pavadīja līdz dzīvesvietai, kur konstatēti atbilstoši uzturēšanās apstākļi.

Vecmamma likumsargiem atklāja, ka diemžēl šī nav pirmā reize, proti, darba dienās viņas meita dodas uz darbu un par abām atvasēm rūpējas, taču, pienākot nedēļas nogalei, ķeras pie alkohola.

Pārkāpēja nogādāta dežūrdaļā, kur veikta alkohola koncentrācijas pārbaude izelpā. Testa laikā noskaidrots, ka māte ir 3,32 promiļu reibumā. Pārkāpējai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu. Vienlaikus lietas materiāli saistībā ar bērnu tiesību pārkāpumiem nosūtīti RPP Bērnu likumpārkāpumu nodaļas darbiniekiem izvērtēšanai.