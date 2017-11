Baltijas labākā jaunā māksliniece - grafiķe Katrīna Čemme

Skatītāju simpātijas balvu un prēmiju 500 eiro apmērā ieguva lietuviešu māksliniece Laura Motiejūnaite, savukārt Latvijas sabiedrisko mediju platformas "lsm.lv" balsojumā uzvarēja Lauma Kokoreviča. Vikmane norādīja, ka tiešsaistes balsojumā šogad piedalījās vairāk nekā 3000 mākslas cienītāju, kas ir par aptuveni 20% vairāk nekā pagājušā gadā.

Čemme (1989) studējusi Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) grafikas nodaļā un Vīnes Mākslas akadēmijā. Šogad beigusi maģistrantūras studijas LMA vizuālās komunikācijas nodaļā. Māksliniece veido grafikas un skulpturālus objektus, izmantojot materiālus ar unikālām īpašībām, bet izstādēs piedalās kopš 2012.gada.

Starptautiskā konkursa žūriju veidoja mākslas profesionāļi no piecām valstīm - Somijas "Espoo" modernās mākslas muzeja kuratore Milja Līmatainena, kuratore un mākslas kritiķe Aušra Trakšelīte no Lietuvas, kuratore Keiju Krikmane no Igaunijas, galeriste un laikmetīgās mākslas platformas "Noar.eu" valdes locekle Andra Orna, Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas Māksla publiskā telpā kuratore Helēna Demakova, "ABLV Charitable Foundation" mākslas programmu vadītājs Kaspars Vanags, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors un mākslinieks Andris Vītoliņš.

Mākslas muzejā "Rīgas Birža" trešdien tika pasniegta Baltijas Jaunā mākslinieka balva starptautiskās žūrijas vērtējumā un balsotāju iemīļotākā jaunā mākslinieka apbalvojums.

Balvas iniciatori ir LLMM fonds, ko ko dibinājuši fonds "ABLV Charitable Foundation" sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.

Par Baltijas Jaunā mākslinieka balvas saņemšanu šogad sacentās 75 mākslinieki, kas izglītību ieguvuši kādā no Baltijas mākslas akadēmijām.