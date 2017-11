18. novembrī Rīgā gaidāmi ievērojami satiksmes ierobežojumi

No 17. novembra plkst. 18.00 līdz 18. novembrim plkst. 23.00 slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī slēgs transportlīdzekļu satiksmi Poļu gātē un Bīskapa gātē, posmā no 11.novembra krastmalas līdz ielai, kas atrodas paralēli 11.novembra krastmalai.

No 17. novembra no plkst. 8.00 līdz 19. novembrim plkst. 1.00 ierobežos un nepieciešamības gadījumā slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11.novembra krastmalas labajā malējā braukšanas joslā, 150 metru garā posmā no Miesnieku ielas virzienā uz Poļu gāti.

17. novembrī no plkst. 18.00 līdz 23.00 un 18. novembrī no plkst. 12.00 līdz 15.00 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Eksporta ielas labajā pusē, posmā un virzienā no Citadeles ielas līdz 11. novembra krastmalai. Savukārt no 17. novembra plkst. 18.00 līdz 18. novembrim plkst. 23.00 būs slēgta smago transportlīdzekļu satiksme Eksporta ielas posmā no Hanzas ielas līdz Muitas ielai un Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz 13.janvāra ielai.

18. novembrī no plkst. 11.00 līdz 16.00 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Krasta ielas posmā un virzienā no Dzelzceļa tilta līdz Turgeņeva ielai.

18. novembrī no plkst. 17.45 līdz 19.00 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Krišjāņa Valdemāra ielas posmā (un virzienā) no Citadeles ielas līdz Raiņa bulvārim, kā arī Citadeles ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai.

Nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi:

- 18. novembrī no plkst. 20.30 līdz 22.00 11.novembra krastmalas posmā no 13.janvāra ielas līdz Kaļķu ielai (izņemot sabiedriskā transportu);

- 18. novembrī no plkst. 13.00 līdz 14.00 un no plkst. 19.00 līdz 23.00 Kaļķu ielas posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

18. novembrī no plkst. 20.45 līdz 21.30 slēgs transportlīdzekļu satiksmi (izņemot sabiedriskā transporta satiksmi, kuru regulēs atbilstoši nepieciešamībai):

- uz Akmens tilta;

- Uzvaras bulvāra posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam;

- Mūkusalas ielas posmā no Akmeņu ielas līdz Kuģu ielai;

- Kuģu ielas posmā no Mūkusalas ielas līdz Trijādības ielai;

- Trijādības ielas posmā no Kuģu ielas līdz Valguma ielai;

- 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz ēkai 11.novembra krastmalā 31 (transportlīdzekļu satiksmes apgriešanās vieta).

Transportlīdzekļiem tiks aizliegts apstāties un stāvēt:

- no 16. novembra plkst. 20.00 līdz 19. novembrim plkst. 5.00 11.novembra krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai;

- no 17. novembra plkst. 20.00 līdz 18. novembrim plkst. 20.00 Citadeles ielas posmā no Torņa ielas līdz Pils laukumam un Pils laukumā (izņemot ar Valsts prezidenta kancelejas izsniegtiem ielūgumiem);

- no 17. novembra plkst. 20.00 līdz 18. novembrim plkst. 23.00 13. janvāra ielas stāvvietā (pie dzelzceļa uzbēruma), tuvāk Maskavas ielai;

- no 18. novembra plkst. 7.00 līdz 19. novembrim plkst. 5.00 11.novembra krastmalas posmā no Poļu gātes līdz Bīskapa gātei (11.novembra krastmalai paralēli esošās ielas abās pusēs), izņemot NBS transportlīdzekļus;

- no 17. novembra plkst. 20.00 līdz 18. novembrim plkst. 15.00 (izņemot transportlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm) Aspazijas bulvāra abās pusēs, posmā no Teātra ielas līdz Kaļķu ielai, un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra abās pusēs, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai;

- 18. novembrī no plkst. 7.00 līdz 11.00 ielas abās pusēs starp Herdera laukumu un Doma laukumu, kā arī Herdera laukumā;

- 18. novembrī no plkst. 7.00 līdz 15.30 Bruņinieku ielas kreisajā pusē, posmā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai;

- 18. novembrī no plkst. 7.00 līdz 23.00 Kaļķu ielas posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

18. novembrī no plkst. 14.00 līdz 14.45 policija pavadīs NBS vienību militāro parādi un gājienu pa maršrutu: 11.novembra krastmala–Kaļķu iela–Brīvības piemineklis–Brīvības bulvāris–Brīvības iela–Bruņinieku iela, kā arī nepieciešamības gadījumā regulēs, ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi militārās parādes maršrutu šķērsojošajās ielās.

No 17. novembra plkst. 17.00 līdz 19. novembrim plkst. 1.00 slēgs gājēju kustību uz AB dambja.

18. novembrī no plkst. 8.30 līdz 11.15 un no plkst. 18.30 līdz 20.20 nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanāla posmā no Krišjāņa Barona ielas tilta līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna.

No 17. novembra plkst. 12.00 līdz 18. novembrim plkst. 10.00 ierobežos kuģošanas līdzekļu satiksmi Daugavas akvatorijā starp Akmens tiltu un Vanšu tiltu (izņemot pasākuma dalībnieku ūdens transportlīdzekļus ar organizatoru izsniegtajām caurlaidēm). Savukārt 18. novembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 24.00 minētajā Daugavas akvatorijā kuģošanas līdzekļu satiksme būs slēgta.

Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt Satiksmes vadības centram pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 3600.