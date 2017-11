Kā populārajā vietnē vēsta kāds Ukrainas valdību atbalstošs konts “Sverdlovska – tev tas ir jāzina”, kāda vietējā Luhanskas iedzīvotāja vērsusies Krievijas atbalstīto separātistu izveidotajās policijas struktūrās, lai sūdzētos par tā dēvētās Valsts drošības ministrijas rīcību.

Ministrijas pārstāvji kādu dienu esot ieradušies un atņēmuši viņai automašīnu.

Avots sociālajos tīklos piemin, ka spēkrats “Škoda Fabia” ar numura zīmi AA 39-62 HI piederot Latvijas farmācijas firmai “Olainfarm”, kurai ir pārstāvniecība arī Ukrainas teritorijā.

Automašīna savākta, jo tai neesot saimnieka

Nelikumīgi izveidotās valsts ministrija kā iemeslu transportlīdzekļa konfiskācijai minējuši faktu, ka firma “Olainfarm” nav reģistrēta tā dēvētajā “Luhanskas tautas republikā” un līdz ar to tai piederošais automobilis, atrodoties Krievijas atbalstīto separātistu sagrābtajā Luhanskas teritorijā, esot bez īpašnieka.

Populārajā Krievijas sociālajā tīklā ievietotā publikācija, kurā aprakstīta Latvijas farmācijas uzņēmumam "Olainfarm" piederošas automašīnas konfiscēšana. (Foto: Ekrānuzņēmums no Vk.com)

Pēcāk avotā minēts, ka notikušais ir spilgts atgādinājums par bruņoto grupējumu izvērsto marodierismu, ko pilsētas iedzīvotāji pārcieta 2014. gadā, laikā, kad Donbasā reģionā noritēja aktīva karadarbība.

Notikušais esot arī brīdinājums, ka līdzīgas separātistu izveidotās valdības noziedzīgās darbības iespējamas arī nākotnē.

Sarunās ar separātistu ministriju iesaista juristus

Portāls Kasjauns.lv sazinājās ar uzņēmumu “Olainfarm”, lai noskaidrotu, vai portālā “Vkontakte” publicētais stāsts atbilst patiesībai.

Kompānijas Sabiedrisko attiecību vadītāja Sigita Zviedre apstiprināja, ka automašīna “Škoda Fabia” ar numurzīmi AA 39-62 HI tik tiešām pieder AS “Olainfarm” un bija nodota lietošanā uzņēmuma pārstāvniecībai Ukrainā.

“To darba vajadzībām izmantoja pārstāvniecības darbiniece, kura līdz bruņota konflikta sākumam pildīja medicīnas pārstāvja pienākumus Luhanskas apgabalā. Pēc konflikta sākuma minētās darbinieces ģimene izbrauca no Luhanskas apgabala teritorijas, bet automašīnu izvest no šīs teritorijas vairs nebija iespējams, tāpēc to pieskatīja medicīnas pārstāves radinieki,” e-pastā apstiprināja zāļu ražotāja pārstāve.

Runājot par iespējamiem konflikta risinājumiem, uzņēmumā paskaidroja, ka šobrīd situācija tiek risināta sadarbībā ar “Olainfarm” pārstāvniecības Ukrainā juristiem.

Sīkāka informācija par to, kā konkrētie juristi domā sadarboties un komunicēt ar nelikumīgi izveidotas valsts varas iestādēm, netika izpausta.

Janukoviča gāšana, Krimas okupācija un karš Donbasā

Nelikumīgo Luhanskas un Doņeckas separātistu teritoriju izveidošanās iemesli meklējami 2014. gada Ukrainas iekšpolitikas notikumos, kad pēc plašiem protestiem un asiņainām demonstrācijām tika gāzts tā laika valsts prezidents Viktors Janukovičs.

Pēcāk 2014. gada februārī Krievija okupēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu un kopš 2014. gada aprīļa Maskavas atbalstītie un apbruņotie kaujinieki, diversanti un Krievijas regulāro vienību karavīri ieņēmuši plašus apvidus Luhanskas un Doņeckas apgabalos, Ukrainas austrumos.

Sodot Krieviju par Krimas aneksiju un Austrumukrainas destabilizāciju, Eiropas Savienība, ASV un citas rietumvalstis noteikušas sankcijas daudzām Krievijas augstākajām amatpersonām, Kremļa tuvākā loka cilvēkiem, kā arī Krievijas ekonomikas finanšu, aizsardzības un enerģētikas nozarēm.