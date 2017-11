Rīgā atvadās no mirušā krievu satīriķa Mihaila Zadornova; viņu apglabā Jūrmalā

Atvadīties no mākslinieka ieradās vairāki simti cilvēku, tostarp galvaspilsētas mērs Nils Ušakovs ar kundzi Ivetu Strautiņu-Ušakovu.

Zadornovu pēc atvadīšanās Rīgā zemes klēpī guldīja kapos Jaundubultos līdzās viņa tēvam Nikolajam Zadornovam.

Rīga, svētā Ņevas Aleksandra baznīca. Rīdzinieki atvadās no Mihaila Zadornova.

"Dārgie draugi! Paldies visiem, kuri atbalstīja mūs šajās smagajās dienās. Pateicamies par siltajiem vārdiem, līdzjūtībām un jūsu delikāto attieksmi. Mēs vienmēr zinājām, ka Mihailam ir inteliģenti skatītāji. Kā solījām, paziņojam jums, ka 15. novembrī plkst.11 Rīgas Svētā Ņevas Aleksandra baznīcā notiks atvadīšanās, pēc kuras Mihailu guldīs zemes klēpī Jaundubultu kapos blakus tēvam," pēc satīriķa nāves bija teikts viņa ģimenes publikācijā.

Arī kapos bija sapulcējušies vairāki simti humorista tuvinieku un fanu. (Foto: Otkrito.lv)

Kā ziņots, atvadīšanās no Zadornova notika arī Maskavā. Lai arī tās bija paredzētas kā slēgtas, klīnikā "Medsi" pulcējās simtiem viņa talanta cienītāju ar ziediem rokās.

Pirms nāves pieņem ticību un izsūdz grēkus

Pēc pusotru gadu ilgas cīņas ar smadzeņu audzēju 69 gadus vecais Zadornovs 10. novembrī nomira kādā no Maskavas klīnikām. Amerikāņus neieredzošais humorists jau vairākus mēnešus gatavojās nāvei. Septembra beigās Krievijas presē parādījās ziņas no klīnikas, kur kāda darbiniece vēstīja, ka „pēc atgriešanās no Vācijas Mihails Nikolajevičs guļ pie mums neiroloģijas nodaļā. Viņam ir atsevišķa, komfortabla palāta, ir kvalificēta aprūpe.” Vācijā bija veikta operācija, kas Zadornovam nedeva lielu labumu, tāpat nav palīdzējusi apstarošana – humoristam tikai kļuva sliktāk un sliktāk. Zadornovs, saprotot situāciju, jau bija sācis atvadīties no tuviniekiem – klīnikā ieradās abas viņa dzīvesbiedres: pirmā sieva Velta un tagadējā – Jeļena.

Savukārt novembra sākumā parādījās ziņas, ka Zadornovs nomainījis ticību. Savulaik viņš aizrāvās ar pagānismu, daudz pieminēja senās slāvu dievības. Humorists bieži reklamēja pagāniskos uzskatus, pat uzstājās ar lekcijām par šo tēmu, pie reizes negatīvi izsakoties par pareizticību un Krievijas Pareizticīgo baznīcu. Īsi pirms nāves viņš savas domas mainīja. Par to Facebook, norādot, ka ieraksts saskaņots ar Zadornova tuviniekiem, informēja pareizticīgo dievnama uzraugs Andrejs Novikovs. „Pirms diviem mēnešiem Mihails Nikolajevičs nožēloja grēkus Dieva priekšā grēksūdzē Kazaņas dievnamā Maskavā. Tagad šo savas dzīves grūto periodu viņš iziet kā pareizticīgais kristietis, kurš samierinājies ar Svēto baznīcu. Lai piedod viņam žēlsirdīgais Dievs par viņa gadiem ilgo, šokējošo flirtu ar pagānismu,” vēstīja Baznīcas kalpotājs.

Krievijas prese vēsta, ka Zadornovs, kas dzimis Jūrmalā un mācījies Rīgā, tiks apglabāts Latvijā, jo tāda ir aizgājēja griba. Īsi pēc Zadornova nāves atklājās dažas no viņa vēlmēm: tikt apglabātam vienā kapā ar tēvu – padomju rakstnieku, Nopelniem bagāto Latvijas PSR kultūras laureātu, Staļina prēmijas laureātu Nikolaju Zadornovu; materiāli atbalstīt un neļaut aizvērties Nikolaja Zadornova vārdā nosauktajai krievvalodīgai bibliotēkai; mirstīgās atliekas pārvest tikai ar virszemes transportu.

Pirms Zadornovs apbedīts, jau sākušās arī runas par viņa atstāto mantojumu. Mihails Zadornovs bija viens no vislabāk apmaksātajiem vieglā žanra māksliniekiem – par vienu uzstāšanos viņš saņēma līdz pat 35 tūkstošiem eiro. Krievijas presē pieminēts gan viņa īpašums Jūrmalā, gan Rīgā atklātā bibliotēka. 1993. gadā Zadornovs saņēmis divistabu dzīvokli Maskavā, tā dēvētajā nomenklatūras namā. Tā cena ir vismaz 20 miljoni rubļu (289 559 eiro). Tāpat satīriķim Piemaskavā pieder vasarnīca, kas esot no 40 līdz 60 miljoniem rubļu vērta.