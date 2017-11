Pasākums Rīgas Centrāltirgus gastronomijas paviljonā ieskandinās arī Mazā biznesa dienu visā Latvijā, kas notiek 18. novembrī. Iniciatīvu „Atbalsti mazo biznesu” organizē Latvijas Biznesa savienība. Mazā biznesa diena norisināsies jau piekto gadu. Pašlaik iniciatīva „Atbalsti mazo biznesu” pulcē vairāk nekā 5800 uzņēmumu, kuri iepazīstina ar sevi bezmaksas interneta vietnē: www.mazabiznesadiena.lv

Pasākumā piedalīsies un klātesošos uzrunās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Armands Krūze , Latvijas Biznesa savienības padomes priekšsēdētāja Elīna Egle, ALTUM valdes locekle Inese Zīle. Tāpat pasākumā piedalīsies „Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkla” (LatBAN) pārstāvis, „Lursoft”, „SEB bankas” pārstāvji, iepazīstinot ar uzņēmējdarbībai svarīgu informāciju. Savukārt Eiropas Komisijas ekonomikas padomniece Agnese Dagile informēs par Junkera plānu un stāstīs par investīcijām mazā biznesa attīstībai. Pasākuma noslēgumā ar savu pieredzes stāstu dalīsies uzņēmuma SIA „Novus Novuss” īpašnieks Džefrijs Česters (Geoffrey Chester).

Aktivitātes „Atspēriens Mentoru kluba” gaitā būs iespēja uzklausīt trīs mentoru pieredzes stāstus – Agri Ņikitenko no uzņēmuma SIA „RobotNest”, Ingu Blumbergu no SIA „HEBE” un Solvitu Kostjukovu no SIA „ALINA”.

Visu dienu Rīgas Centrāltirgus gastronomijas paviljonā notiks produktu un pakalpojumu demonstrācijas, kā arī būs iespēja iegādāties un novērtēt programmas „Atspēriens” iepriekšējo gadu laureātu produkciju.

Grantu programmu „Atspēriens” administrē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar ALTUM. „Atspēriena” aktualitātēm ir iespējams sekot līdzi interneta vietnē: www.atsperiens.lv, sociālajās vietnēs: Twitter (@Atsperiens) un Facebook (Grantu programma „Atspēriens”).