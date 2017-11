Vides mākslas objekts “Laika ādere” sāks laika atskaiti līdz Latvijas valsts simtgadei

Vides mākslas objektu “Laika ādere” veidojuši - arhitekte Kristīne Bērza, mākslinieki Oskars Bērzs un Atis Izands, to izstrādājusi SIA “KOB ART”. “”Laika āderes” simbols ir 4. dimensija: laiktelpa un cilvēku enerģija, kas to veido. Tā simbolizē pagātni, tagadni un nākotni. Tā ir Latvijas laika simbols, kas bez cilvēka nevar būt pilnīgs. “Laika ādere” ir kā maģisks gaismas sveiciens Latvijas iedzīvotājiem valsts simtgadē, kas ļaus katram izjust savu nozīmību un piederību, izejot caur 4. dimensiju, jo tieši cilvēka enerģija ir tā, kas to iededz un liek tai spīdēt spožāk”, vides objektu raksturo tā veidotāji.

Objekts “Laika ādere” ir iekļauts arī gaismas festivāla “Staro Rīga 2017” ekspozīcijā, kā viens no tiem, kas akcentē valstiskās vērtības un patriotisko noskaņu. Valsts svētku laikā būs apskatāmi vēl vairāki pilsētas svētku noformējuma objekti, kas iekļauti gaismas festivāla programmā. Vides mākslas instalācija “Simbioze”, kas jau no 11. novembra ir apskatāma Vērmanes dārzā, radot trīs laika dimensiju – pagātnes, tagadnes un nākotnes mijiedarbību. Savukārt vides gaismas objekts

”Ugunskurs” Brīvības bulvāra alejā ir kā apliecinājums, kas vieno un liek atcerēties, pieminēt un īpaši iezīmēt Latvijas simtgadi.

Līdztekus svētku noformējuma vides objektiem pilsētā izvietotas jaunizveidotās karogkonsrukcijas ar Latvijas valsts karogiem Doma laukumā, 13. janvāra ielas un Aspazijas bulvāra krustojumā, Brīvības ielas un Gustava Zemgala gatves krustojumā, kā arī Ieriķu ielas un Dzelzavas ielas krustojumā.

Svētku noformējumu Rīgā nodrošina Rīgas dome, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.